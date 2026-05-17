היום שאחרי האירוויזיון: השנה נחשפה הצביעות של אירופה

אירוויזיון 2026 סיפק לא מעט שערוריות קטנות שאינן קשורות למוזיקה, והאמת שגם רוב השירים לא, אבל בכל מה שקשור לישראל הגיע הזמן שמישהו יסיר את מסכת הצביעות ולא רק מפניה של נציגת שבדיה. אריאל שרפר בטור דעה חריף

הסערה או ההוריקן אם תרצו ששכחו לאחר פרסום תוצאות גמר אירוויזיון 2026 ומיקומו של נציג ישראל נעם בתן במקום השני והמכובד שנה שנייה ברציפות מעלים פעם נוספת חשד לזיופים. אבל הזיופים הלא מאומתים הללו הם לא בהצבעת השופטים או הקהל, אלא בהתנהלות איגוד השידור האירופי עצמו המעניק לישראל יחס מחפיר שנה אחרי שנה וחושב שהיהודים רגילים לכך שיורקים עליהם והם חושבים שזה גשם. אז זהו שלא. עד כאן 11!

נועם בתן באירוויזיון צילום: באדיבות כאן 11

הגיעו מים עד גועל נפש

הגיע הזמן לכתוב פעם ולתמיד לאירופה את מה שמישהו היה צריך להגיד לה כבר מזמן: גם אם פעם ניהלו אותך מפלצות מחליאות(והיום הן חוזרות בצורת אנשים מחופשים שעושים כאילו מוזיקה) ששאפו להשתלט על העולם ולהשמיד את כל היהודים, ויש לך טראומה מזה למרות שלא השתחררת עד היום מצלם המעיק, זה לא מעניק לך זכות להמשיך להשתמש ברגש שנאה ששטפה את היבשת אז נגד המדינה היהודית.

תשובה למחרימי ישראל? אזלו הכרטיסים לאירוויזיון בווינה צילום: (אילוסטרציה, gemini)

סיכום האירוויזיון בנקודות

אירופה, רוצה דוגמאות בולטות לשנאה הסמויה שלך כלפי ישראל? בבקשה:

1. מוטו האירוויזיון השחוק, "מאוחדים על ידי מוזיקה", לא מחזיק מים כשמדובר ביחס האירופאי לישראל. אף אחד לא באמת מתאחד עם המשלחת הישראלית, שנאלצת להוציא מדי שנה הון תועפות על אבטחה מחשש לפיגועים במלון ומחוצה לו. אפילו על בימת האירוויזיון הנציג או הנציגה הישראלים צריכים להתאמן ולהתחסן נפשית עם ראשי המשלחת על תגובות בזמן אמת לקריאות בוז ונאצה, במקום לעשות חזרות קוליות וליהנות מהחוויה כמו כולם עם כל העולם.

השנה היו כמה חריגות בעניין, בניגוד לשנה שעברה, מספר נציגים ממדינות אחרות לא חששו להביע תמיכה בנועם בתן (ביניהם גם המנצחת מבולגריה), אך עדיין ישראל זכתה לבוז חזק באולם בזמן ההצבעה.

2. האבטחה באולם המופעים בכל שנה רפויה ומגוחכת. הדבר מאפשר כל שנה מחדש לגורמים עוינים ומסוכנים, ותודה לאל שאינם חמושים, להסתנן לאולם עם מגפונים או להידבק למיקרופונים באזור הבמה ולהוציא את האמנים מישראל מריכוז בקריאות בוז. אבל כולם יודעים שאין למי שמשמיע אותן כל הבנה במה שקורה באמת במדינת ישראל וסביבתה.

3. איגוד השידור האירופי מתערב בחופשיות וללא נקיפות מצפון בתוכן השיר הישראלי כדי שלא יעסוק חלילה במצב בישראל או יעביר מסרים כלשהם על הישראלים. מדובר בצנזורה שפועלת על ישראל בלבד כי מדינות אחרות שרות על המדינות שלהן חופשי אבל לנו אסור כי זה פוליטי. דין ישראל לא כדין כל מדינות אירופה ולהפך. אולי זה בגלל שמבחינה גאוגרפית אנחנו לא חלק מאירופה, אבל משום מה ממשיכים להתעקש להיות שם גם כשהטלוויזיה הרשמית שלה משדרת לעולם שהיא לא סופרת אותנו.

מולדובה למשל, שלחה השנה שיר בשם "ויוה מולדובה". האם אתם יכולים לדמיין את ישראל שולחת במצבה הנוכחי שיש ששמו יהיה "יחי ישראל"? לא, כי מה שמותר למדינות אחרות - לנו אסור.

4. האיסור על ישראל לעודד הצבעה בסרטונים או פרסומים גלויים או רמוזים ברשתות החברתיות, וזו כבר ממש משטרת מחשבות. אבל כבר כתבתי בסעיף הקודם שהביא לי את הסעיף שדין ישראל לא כדין מדינות אירופה ולהפך, ואני לא אוהב לחזור על עצמי כמו ההיסטוריה של ישראל באירוויזיון בשנים האחרונות.

נועם בתן בנתב"ג צילום: אור גפן

שורה תחתונה:

השולטים באירופה לא אהבו את ישראל בעבר, לא אוהבים אותה היום, וכנראה שלא יאהבו אותה בעתיד. הדרך היחידה של ישראל להתמודד עם זה היא פשוט להגיד לעולם בקול :”אבניבי אובוהבב אובותבך", ולקוות שהאירופאי הפשוט שמבין מוזיקה טובה ואפילו גאונית יבין ומי שלא - הפסד שלו!