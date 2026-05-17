מהפכה בחטיבות הביניים: משרד החינוך בהנחיה דרמטית

ההנחיה שהייתה תקפה רק לבתי הספר היסודיים, תחול משנת הלימודים הבאה גם על חטיבות הביניים

משרד החינוך מוביל מהלך דרמטי במערכת החינוך: החל משנת הלימודים הבאה, ייאסר לחלוטין השימוש בטלפונים סלולריים חכמים גם לתלמידי חטיבות הביניים (כיתות ז'-ט') ברחבי הארץ. עד כה, איסור גורף מסוג זה היה בתוקף אך ורק בבתי הספר היסודיים, ואילו בחטיבות הושאר הנושא לשיקול דעתם של המנהלים.

על פי ההנחיות החדשות, האיסור יהיה תקף לאורך כל יום הלימודים ובכל שטח בית הספר, כולל בזמן ההפסקות. המכשירים יידרשו להישאר כבויים בתוך תיקי התלמידים או באמצעי אחסון ייעודיים שייקבעו על ידי הנהלות בתי הספר. השימוש במכשירים יתאפשר אך ורק בשיעורים ספציפיים, שבהם יאשר הצוות החינוכי מראש שימוש מבוקר לצורכי למידה בלבד.

כדי לתמוך במשמעויות המהלך, משרד החינוך ישיק תוכניות חינוכיות לאוריינות דיגיטלית, לשימוש מאוזן בטכנולוגיה ולחיזוק מיומנויות חברתיות ורגשיות.

האתגר המבצעי בבתי הספר השש-שנתיים

החלת ההחלטה החדשה על תלמידי חטיבות הביניים מעמידה בפני מערכת החינוך אתגר מורכב. בגילאים אלו התלמידים עצמאיים בהרבה ומנהלים חיי חברה אינטנסיביים ברשתות החברתיות.

בנוסף, קושי ייחודי צפוי לעלות בבתי ספר הפועלים במתכונת שש-שנתית (הכוללים חטיבת ביניים ותיכון יחד באותו מתחם). במקומות אלו ייווצר מצב שבו לחלק מהתלמידים (שכבת התיכון) יותר להשתמש בטלפון במהלך ההפסקות, בעוד שעל חבריהם הצעירים יותר (שכבת החטיבה) יחול איסור מוחלט, דבר שידרוש פיקוח הדוק מצד צוותי ההוראה.

הנתונים המדאיגים: פגיעה בקשב ובשינה

לדברי שר החינוך, ההחלטה גובשה בעקבות עבודת מטה מקצועית רחבה שנערכה במשרד בשיתוף לשכת המדענית הראשית, מנהלי בתי ספר, שלטון מקומי, הנהגת ההורים הארצית ומועצת התלמידים והנוער. במסגרת עבודה זו נבחנו מחקרים מקיפים בארץ ובעולם בנוגע להשפעת הסמארטפונים בגיל ההתבגרות.

הנתונים שהוצגו בפני הדרג המדיני הצביעו על מגמות מדאיגות, ובהן עלייה בהתמכרות לרשתות חברתיות, פגיעה באיכות השינה של בני הנוער, ירידה במפגשים חברתיים פנים אל פנים והשלכות קשות של קיטוע קשב מתמשך על תהליכי הלמידה. מנגד, מחקרים מהעולם הראו כי הגבלת המכשירים בבתי הספר הובילה לשיפור משמעותי באקלים הבית ספרי, בהישגים הלימודיים ובמעורבות החברתית.

המהלך צפוי להשתלב באופן מדורג וקפדני, וילווה בהנחיות סדורות לצוותי החינוך ולהורים, לצד התאמת מרחבי הפעילות בחצרות וביצוע חלופות חברתיות בהפסקות, במטרה לעודד אינטראקציה בין-אישית בריאה ושגרת לימודים רציפה.