ליאור רז תוקף: "זה שהחרדים לא מתגייסים - זו בושה"

לקראת עליית העונה החמישית של "פאודה", ליאור רז מדבר בראיון לסרוגים על הבחירה לעסוק בטראומה שאחרי ה-7 באוקטובר, חושף עד כמה הצילומים היו קשים רגשית עבור הקאסט - וגם יוצא בחריפות נגד אי גיוס חרדים: "כל הנטל נופל על חיילי המילואים. זה ביזיון"

אחרי ציפייה ארוכה, העונה החמישית של "פאודה" עולה היום (שני) ב-yes - והפעם, הסדרה נכנסת עמוק למציאות שאחרי ה-7 באוקטובר. בהשקת העונה החדשה, ליאור רז דיבר עם סרוגים על הטראומה, הצילומים המטלטלים, האנטישמיות בחו"ל - וגם על סוגיית גיוס החרדים, שעליה לא נשאר אדיש.

"כולנו עדיין בתוך הטראומה"

רבים ציפו שהעונה החדשה של "פאודה" תעסוק ישירות באירועי ה-7 באוקטובר, אבל היוצרים בחרו דווקא לקפוץ שנתיים קדימה - החלטה שלדברי רז הגיעה מתוך רצון להתמודד עם מה שנשאר אחרי.

"אנחנו שנתיים אחרי, והיה צריך להתייחס לטראומה ולפוסט טראומה של כולנו", סיפר. "אבל כן נראה גם מה כל אחת מהדמויות עשתה בשביעי באוקטובר".

לדבריו, גם הצילומים עצמם היו טעונים במיוחד. "היה מאוד קשוח, מאוד לא פשוט", הודה. "כל אחד מאיתנו חטף רגשית הרבה מאוד. הצילומים לא היו פשוטים בכלל".

פאודה צילום: (צילום: נטי לוי)

"הרשתות החברתיות מוציאות את כל הקיצוניות"

לצד העבודה בישראל, רז ממשיך לפתח גם קריירה בינלאומית - אבל כשנשאל אם הוא מרגיש אנטישמיות בהוליווד, הוא דווקא נשמע רגוע יחסית. "יש אנטישמיות, אין ספק", אמר. "אבל הרשתות החברתיות מוציאות את כל הקיצוניות מכל דבר. באופן אישי אני עדיין לא מרגיש את זה".

עם זאת, הוא הודה שגם יכול להיות שיש דברים שקורים מאחורי הקלעים מבלי שהוא מודע אליהם. "יכול להיות שאומרים 'לא נלהק אותו' ואני לא יודע מזה", אמר. "אבל אני מקווה מאוד שלא".

"גם למחבל הכי מתועב יש ילד שאוהב אותו"

אחד הדברים שתמיד ליוו את "פאודה" הוא הניסיון להציג גם את הצד הפלסטיני כדמויות מורכבות - דבר שלא פעם עורר ביקורת, במיוחד מאז ה-7 באוקטובר.

רז הסביר למה מבחינתו זה חלק בלתי נפרד מהסדרה. "אפשר לעשות סדרה שטוחה שבה דורון הורג את כל המחבלים וכולם רעים", אמר. "אבל גם לרוצח הכי מתועב בעולם יש ילד שאוהב אותו". לדבריו, גם בעונה החדשה ימשיכו להציג את המורכבות הזו - אם כי בצורה מצומצמת יותר. "העונה הזאת זה הרבה פחות", הוסיף.

ליאור רז צילום: (צילום: אוהד רומנו)

"זה שהחרדים לא מתגייסים - זו בושה"

לקראת סוף הראיון, רז נשאל גם על סוגיית גיוס החרדים - והשיב בצורה שלא השאירה מקום לספק.

"זה שהחרדים לא מתגייסים - זו בושה", אמר. "כל הנטל נופל על חיילי המילואים - דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, דרוזים, מזרחים, אשכנזים - כולם נושאים בנטל".

עם זאת, הוא גם הבהיר שלא מדובר בכל הציבור החרדי. "יש חלק שכן מתגייסים", אמר, "אבל אני חושב שזה ביזיון".