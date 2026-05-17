נתניהו שוחח עם נועם בתן: "הבאת הישג מדהים - כולנו גאים בך"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (ראשון) עם הזמר נועם בתן, אחרי ההופעה המרשימה באירוויזיון שזיכתה אותו במקום השני והמכובד בתחרות השירים הנצפית באירופה.

ראש הממשלה נתניהו אמר לבתן בשיחה: "נועם, איזה ניצחון מדהים, איזה הישג, וכמה כבוד ואיזה עוצמה ואיזה ביטחון ואיזה אומנות. אתה הולך בדרך גדולה מאוד. בכל אופן, יש לך תשורה של העם כולו. כולם מאוד מאוד גאים בך. ועמדת יפה גם בבליסטראות המילוליות הנבובות האלה. עשית את זה כמו שצריך. עשית עבודה נהדרת. וראיתי שהקהל כדרכו יותר אוהד מהשופטים. כל הכבוד לך. תמשיך הלאה, עלה והצלח והרבה ברכה״.

דוברות ראש הממשלה

בתן התרגש ואמר כי זו הייתה זכות עבורו ליצג את ישראל: "תודה רבה ראש הממשלה. אני שמח לייצג את העם שלנו. זו הייתה זכות גדולה להביא כבוד ולייצג אותנו באור חיובי, ולתת אור וקצת טוב לעולם הזה. ויש לי איזושהי תקווה, כי אני הרגשתי שהייתה אחדות מאוד גדולה בלילה, ואני כל כך מקווה שזה יחזיק לנו וימשיך גם בעוד יומיים ועוד שנה ועוד 50 שנה. אני כל כך רוצה אחדות ואני כל כך מקווה שזה ימשיך".