נתניהו בישיבת הממשלה: "חיסלנו את מספר 1 בחמאס עזה"

בפתח ישיבה מיוחדת לרגל יום ירושלים בבית פרומין, הצהיר ראש הממשלה על חיסולו של עז א-דין אל חדאד • בנוסף, חשף כי הוקם צוות מיוחד למאבק ברחפני הסיב בצפון: "אין להם מגבלת תקציב"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (א') את ישיבת הממשלה המיוחדת לרגל יום ירושלים, שנערכה במוזיאון הכנסת ב"בית פרומין" ההיסטורי בבירה. בפתח דבריו הציג נתניהו שורה של עדכונים דרמטיים בנוגע להישגים המבצעיים ברצועת עזה, התמודדות טכנולוגית חדשה בגבול הצפון, ותיאום אסטרטגי ישיר מול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"לופתים את חמאס: מחזיקים כבר 60% מהרצועה"

נתניהו סיפק הצהרה רשמית בנוגע לחיסול משמעותי בצמרת חמאס בסוף השבוע, ואישר את השמדת הנהגת הזרוע הצבאית של הארגון: "בסוף השבוע חיסלנו את רב המרצחים עז א-דין אל חדאד. הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, פציעתם וחטיפתם של אלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו".

ראש הממשלה התייחס גם לסוגיית החטופים ואמר: "הבטחתי שנחזיר את כל חטופינו, עד האחרון שבהם – עד גיבור ישראל רני גואילי ז"ל, והחזרנו אותם. הבטחתי דבר שני – שכל אדריכלי הטבח והחטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה. אנחנו בעזה עכשיו מחזיקים כבר 60%, אנחנו לופתים את החמאס והמשימה היא אחת: להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל".





המערכה בצפון: פיתוח מענה ל"רחפני סיב" ללא הגבלת תקציב

בפתח דבריו שלח ראש הממשלה תנחומים למשפחתו של סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל, אשר נפל בקרב בלבנון כחודש לפני המועד שבו היה אמור להינשא לארוסתו.

בהמשך לכך, הרחיב נתניהו על המאבק הכלים המוטסים בצפון וחשף כי כינס צוות מוחות מיוחד – מהסקטור הביטחוני והאזרחי כאחד – במטרה למגר את איום רחפני הסיב (רחפנים מונחי סיב אופטי המציבים אתגר בשדה הקרב). "ישראל תהיה המדינה הראשונה שתביא פתרון שלם לבעיה הזאת", הדגיש נתניהו.





ראש הממשלה ויו"ר הכנסת אוחנה צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ.

עיניים לטהרן: שיחה צפויה עם הנשיא טראמפ

מלבד הזירות הבוערות בדרום ובצפון, נתניהו הבהיר כי מערכת הביטחון שומרת על מוכנות שיא מול איראן. הוא שיתף כי הוא נמצא בקשר רציף עם הממשל האמריקאי וצפוי לקיים שיחה מדינית נוספת בהמשך היום.

"אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ", חתם נתניהו. "אשמע בוודאי רשמים מנסיעתו לסין, אולי גם דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש".



עוד הממשלה אישרה פה אחד את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית עבודה מקדימה למטה הלאומי לבינה מלאכותית (AI) בראשות תא"ל (במיל') ארז אסקל, מהלך אסטרטגי המהווה אבן דרך לקראת השקת תוכנית לאומית מלאה שנועדה להבטיח את עליונותה הטכנולוגית של ישראל ולשכפל את הצלחתה בתחום הסייבר.



התוכנית המיידית תתמקד בשלושה אפיקים מרכזיים: פיתוח והאצת תשתיות מחשוב-על באמצעות הנגשת 5,000 מעבדי GPU מהדגמים המתקדמים ביותר בכל שנה למשך שש שנים (2027–2032) לטובת האקדמיה, המגזר הציבורי וחברות הסטארט-אפ; השקעה בהון אנושי אקדמי דרך החזרת מומחים מחו"ל והפעלת תוכניות הסבה למדעי המחשב; והתנעת מהלך להקמת מרכזי האצה ומעבדות יישומיות לפתרון אתגרים לאומיים ואזרחיים יום-יומיים.



נתניהו הדגיש כי התקציב המשמעותי שאושר מהווה בסיס לתוכנית לאומית רחבת היקף לעשור הקרוב שתובא לממשלה בקרוב ותהפוך את ישראל למעצמה עולמית בתחום