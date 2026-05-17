בעקבות הבהלה בציבור: מערכת הביטחון בהודעת הבהרה

החברה הביטחונית-ממשלתית "תומר" קיימה היום דיון בהשתתפות מערכת הביטחון שבו הוחלט לעדכן את הציבור בניסויים הבאים שתבצע - כך דווח היום (ראשון) בכאן 11. זאת, אחרי הפיצוץ שצבע אמש את השמיים באדום ועורר בהלה רבתי באזור בית שמש.

הניסוי החריג התקיים במוצאי השבת, לקראת השעה 23:00 בלילה, בעיצומה של מתיחות ביטחונית ודיווחים זרים על היערכות לחדש את המערכה באיראן בתוך שבוע.

בעקבות תגובת הציבור החליטו ב"תומר" לקיים את הדיון המיוחד שבו הופקו הלקחים מהניסוי אמש. החברה הממשלתית מייצרת מנועי טילים, בהם מנועי מיירטי החץ, שבאמצעותם ישראל מיירטת טילים בליסטיים.

בדיווח נמסר כי לפי החברה, הניסוי שלא ניתן לפרט לגביו מטעמי סודיות, בוצע בהתאם לתוכניות ולא היה פיצוץ שאינו מבוקר או תקלה.

בחברה גייסו לאחרונה עשרות עובדים חדשים, ואת ההחלטה לבצע את הניסוי בלילה קיבלו בגלל צורך להגביר את קצב הייצור. הניסוי, כך אמרו בחברה, נעשה במרחק של לפחות חמישה קילומטרים מאזורים מיושבים, והמראה האפוקליפטי שנראה בלילה נגרם בגלל תנאי מזג האוויר והלחות. עוד אמרו בחברה כי העובדה שלא הגיע אף לא רכב הצלה אחד לשערי המתקן מעידה כי כולם ידעו על האירוע.

חברת "תומר" עדכנה מראש את צה"ל, הכבאות, המשטרה, ואת משרד הביטחון לפני תחילת הניסוי, אולם לציבור לא נמסרה הודעה מקדימה. בחברה אומרים שבצל האירוע אמש ובשל התקופה הרגישה ייבנה מנגנון עם משרד הביטחון שבו תימצא הדרך להעביר הודעות לציבור לפני ניסויים שעלולים לעורר בהלה.

מאז הניסוי אתמול עלו ברשת שלל תיאוריות וטענות לקונספירציה, כולל האשמה נגד הצנזורה הצבאית, שלא מאפשרת לפרסם את שאירע במתקן. אולם, הניסוי הסתיים לפי התכנון, ללא תקלה או פיצוץ שאינו מבוקר.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "מדובר בניסוי מתוכנן מראש שבוצע לפי התכנון. סוגיית העדכון המוקדם של הציבור תיבחן עם החברה".