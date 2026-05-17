לא מחכה לפיזור: ח"כ משה ארבל מתפטר מהכנסת

לא מחכה לפיזור הכנסת. ח״כ משה ארבל, ששימש כשר הפנים הודיע היום כי פנה ליו״ר ש״ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25.

את מקומו ימלא ארז מלול, שכיהן מתחילת הקדנציה עד התפטרות שרי ש"ס מהממשלה לפני כשנה.

במכתב ההתפטרות שלו מסכם ח"כ ארבל תקופה של 12 שנות עשייה פרלמנטרית וציבורית במשכן, החל מתפקידיו כיועץ פרלמנטרי וראש מטה, דרך כהונתו כחבר כנסת וסגן יו"ר הכנסת, ועד לתפקידיו כשר הפנים ושר הבריאות.

"שתים עשרה שנים, למעלה מרבע מחיי של עשיה משמעותית למען כלל אזרחי מדינת ישראל... מתוך אהבת ישראל וראיית הטוב שבכל אחד ואחת. זכיתי יום יום לעשות את הדבר הכי גדול בעולם שהוא לעשות טוב למישהו אחר!".

במכתבו ציין ארבל, כי החלטתו מגיעה לקראת סיום כהונת הכנסת הנוכחית, ומתוך רצון להקדיש זמן למשפחתו, ללימוד תורה ולסיום לימודי התואר השלישי (דוקטורט) במשפטים באוניברסיטת רייכמן. במכתבו הביע הכרת טוב עמוקה למועצת חכמי התורה וליו"ר תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, על הזכות והאמון.

את מכתבו חתם ח"כ ארבל בתפילה:"שהכנסת תזכה להסיר את גורמי הפירוד, לסלק המחיצות המבדילות ולגרש שנאת חינם מתוכנו, שנזכה לכבד איש את רעהו ונהיה מתונים זה לזה".