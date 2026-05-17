בול לשבועות: מתכון לעוגת גבינה קלילה וטעימה

לקראת חג השבועות, קבלו מתכון קליל וטעים לעוגת גבינה שתסגור לכם את הפינה בסיום הארוחה

חג שבועות כבר ממש עוד רגע פה, ובין ההכנות של הקישים הממולאים, הפסטות המוקרמות והדג בתנור - חשוב שתשאירו זמן גם לעוגת גבינה המדהימה הזו.

ולמה מדהימה? כי לוקח להכין אותה רק כמה דקות, אבל עם כלי הגשה יפה וציפוי מעניין, היה תראה הכי מרשימה שיש ותוכלו להגיד שעבדתם עליה שעות..

מצרכים לעוגת גבינה

לבסיס

1 חבילת פתי בר

80 גרם חמאה מומסת

למלית

500 גרם גבינה לבנה

1 מיכל שמנת מתוקה

1 אינסטנט פודינג וניל

1/2 כוס סוכר

1 כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

מרסקים את הפתי בר ומערבבים עם החמאה.

משטחים בתבנית ומכניסים למקרר ל 15 דקות.

מקציפים שמנת מתוקה עם הסוכר והפודינג עד לקבלת קצפת יציבה.

מוסיפים גבינה ותמצית וניל ומקפלים בעדינות.

יוצקים את המלית מעל הבסיס ומיישרים.

מקררים לפחות 4 שעות, עדיף לילה.

לשדרוג

אפשר להוסיף מעל:

פירורי פתי בר

ריבת תות

תותים טריים

קרמל

שוקולד לבן מגור