מתכון טעים ומרשים: קינוחי כוסות בסגנון שוקולד דובאי

חג שבועות כבר ממש עוד רגע פה, ומי מאיתנו לא מעוניין להתפנק בקינוח חלבי בסיום הארוחה? ובכן, מצאנו לכם מתכון לקינוח כוסות טעים, עשיר וקליל.

מצרכים ל 6 כוסות

לקרם השוקולד

1 מיכל שמנת מתוקה

150 גרם שוקולד חלב

100 גרם שוקולד מריר

2 כפות ממרח פיסטוק

1 כף אבקת סוכר

לשכבת הקדאיף

150 גרם שערות קדאיף

40 גרם חמאה מומסת

3 כפות ממרח פיסטוק

לקישוט

פיסטוקים קצוצים

מעט ממרח פיסטוק

שוקולד מגורר

אופן ההכנה

קורעים את שערות הקדאיף לחתיכות קטנות., מטגנים במחבת עם החמאה עד שהקדאיף מזהיב וקריספי, מוסיפים ממרח פיסטוק ומערבבים היטב. מניחים בצד להתקרר.

ממיסים את השוקולד עם חצי ממיכל השמנת המתוקה עד לקבלת תערובת חלקה., מקררים כמה דקות, מקציפים את יתרת השמנת עם אבקת הסוכר לקצפת יציבה, מקפלים את השוקולד המומס ואת ממרח הפיסטוק פנימה עד שמתקבל קרם עשיר.

הרכבת הקינוח

שמים בתחתית כל כוס שכבת קדאיף פיסטוק, מעל מזלפים קרם שוקולד, חוזרים על השכבות פעם נוספת., מקשטים בממרח פיסטוק, פיסטוקים קצוצים ושוקולד מגורר.

מקררים לפחות שעתיים לפני ההגשה.

יוצא עשיר, קרמי וקראנצ’י בדיוק כמו טרנד שוקולד דובאי, בתאבון!