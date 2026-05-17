רגע לפני החופה: ההפתעה המטורפת של אושר כהן לעדן פינס | צפו

בזמן שכל העיניים על החתונה עם עדן פינס, אושר כהן שולף הפתעה כפולה: שני שירי אהבה חדשים וחשופים במיוחד. עם שורות כמו "אז בואי כלה" ו"לעולם ועד אני נשבע לך" - המעריצים בטוחים שמדובר בשירים הכי אישיים שלו עד היום

אושר כהן לא מחכה ליום שאחרי החתונה: רגע לפני שהוא עומד הערב מתחת לחופה עם בחירת ליבו, הדוגמנית עדן פינס, הזמר והיוצר משחרר מיני-EP חדש בשם "Wedding Songs" - עם שני שירים רומנטיים במיוחד שנכתבו בהשראת הקשר ביניהם.

לצד ההתרגשות סביב האירוע עצמו, כהן הפתיע את המעריצים כשהעלה את הפרויקט החדש וכתב: "מתרגש יותר מהרגיל להוציא לכם את השירים האלה ביום החתונה שלי. מקדיש אותם לאהבה של חיי, ולכם אחיות ואחים אהובים שלי. תהנו ואמן שתאהבו".

"בדיוק ככה": שיר אהבה ישיר ומרגש

השיר הראשון בפרויקט, "בדיוק ככה", נשמע כמו מכתב אישי לעדן פינס רגע לפני החופה. כהן שר על ההתרגשות, הפחדים והדרך שעברו יחד - עד לרגע שבו "הכול נמחק עכשיו".

בין השורות הבולטות בשיר: "להתעורר מולך בבוקר ולשרוף איתך ת'יום", וגם: "כי את צבא שלם של אור תמיד מראה לי איך לחזור".

השיר משלב בין בלדת אהבה רכה לבין טקסטים מאוד אישיים, עם לא מעט רמיזות ישירות ליום החתונה עצמו - כולל השורה: "אז בואי כלה".

"לעולם ועד": השבועה של אושר כהן

השיר השני, "לעולם ועד", לוקח את הקו הרגשי אפילו צעד קדימה. כהן שר על בית, הגנה, ריפוי ואהבה שנשארת גם בתקופות קשות. "לאן שלא תלכי אלך איתך לקרב", הוא שר, ובהמשך מוסיף: "לעולם ועד אני נשבע לך להיות לך בית שהיום נגמר".

גם כאן הטקסטים מרגישים אישיים במיוחד, עם אזכורים להתמודדות משותפת, פחדים, מלחמה ורצון לבנות חיים יחד - מה שהופך את השיר לאחד החשופים והאינטימיים ביותר של כהן בתקופה האחרונה.

הטרנד שתפס את הזמרים

בשנים האחרונות יותר ויותר אמנים ישראלים בוחרים להפוך את יום החתונה שלהם גם לאירוע מוזיקלי מתוקשר. נועה קירל עשתה זאת עם "בריידזילה" ו"כל מה שאני רוצה", עדן בן זקן שחררה ביום חתונתה את "חיים שלי", ובן צור הוציא את "אשתי" סביב החתונה שלו.

עכשיו נראה שגם אושר כהן מצטרף באופן רשמי לטרנד - ומשלב בין הרגע הכי אישי בחייו לבין מהלך מוזיקלי גדול שמייצר באזז אדיר ברשתות.

נראה שבשנים האחרונות, עבור הכוכבים הגדולים בישראל, החתונה כבר מזמן לא נגמרת רק בחופה - אלא הופכת גם לרגע שיא בקריירה.