סקר דרמטי: הנתון שיכריע את הבחירות הבאות

סקר חדש חושף נתון דרמטי שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות ועל הרכב הממשלה הבאה. כל המספרים

סקר חדש שפורסם בסוף השבוע בערוץ i24NEWS, ובוצע על ידי חברת הסקרים "דיירקט פולס", מציג נתונים מפתיעים באשר לנכונות הציבורית בשמאל-מרכז לשיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות החרדיות. הסקר נערך על רקע הודעת המפלגות החרדיות על פירוק הגוש המסורתי שלהן עם בנימין נתניהו, דבר שעשוי לטרוף את הקלפים במערכת הפוליטית.

המשיבים בסקר, המגדירים את עצמם כמצביעי גוש השמאל-מרכז, נשאלו האם במקרה של תיקו פוליטי בין הגושים, על מפלגות האופוזיציה לבוא בפשרות לקראת החרדים כדי לייצר גוש פוליטי אלטרנטיבי שיחליף את השלטון.

מתוצאות הסקר עולה כי רק 54% ממצביעי השמאל-מרכז הביעו התנגדות מהותית לצעד כזה. מנגד, 19% מהמשיבים תמכו באופן אקטיבי בפשרות עם החרדים, ול-27% נוספים לא הייתה דעה בנושא. משמעות הנתונים היא שרק כמחצית ממצביעי מפלגות האופוזיציה שוללים לחלוטין ישיבה משותפת ופשרויות מול המפלגות החרדיות.

היתכנות ציבורית לגוש חדש

צוריאל שרון, מנכ"ל חברת "דיירקט פולס", ניתח את הנתונים והסביר כי הם מעידים על שינוי מגמה אפשרי בקרב קהל המצביעים. "תוצאות הסקר מלמדות על פרגמטיות יחסית של מצביעי השמאל-מרכז כלפי החרדים, כאשר מדובר על צעדים שיאפשרו את החלפת נתניהו", ציין שרון.

שרון הוסיף כי "הניסיון מלמד שערב הבחירות עמדות הציבור מקצינות בעקבות הקמפיינים והתבטאויות הפוליטיקאים, בעוד לאחר הבחירות הנכונות הציבורית לפשרות גדלה. משמעות הסקר הינה כי ישנה היתכנות ציבורית למהלך של הקמת גוש פוליטי חדש בשותפות השמאל והחרדים לאחר הבחירות".

במערכת הפוליטית עוקבים מקרוב אחר נתונים אלו, אשר עשויים להשפיע על האסטרטגיה של ראשי מפלגות האופוזיציה בניהול הקמפיינים ובמגעים החשאיים מול הנציגים החרדים לקראת היום שאחרי הבחירות