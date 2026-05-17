המתכון שתמיד מצליח: לביבות קישואים זהובות ב-10 דקות

קריספיות מבחוץ, רכות מבפנים ומוכנות בלי יותר מדי עבודה: מתכון ללביבות קישואים מושלמות עם אופציה חלבית או פרווה, כולל הסוד שיגרום להן לא להתפרק בטיגון

אם יש מתכון אחד שתמיד עובד - זה כנראה לביבות קישואים. הן קלות להכנה, לא דורשות יותר מדי עבודה, ומתאימות כמעט לכל ארוחה: צהריים קליל, ארוחת ערב משפחתית או אירוח של הרגע האחרון. הגרסה הזו יוצאת זהובה, אוורירית וממכרת במיוחד - עם אופציה חלבית מושחתת או גרסת פרווה מוצלחת לא פחות.

הסוד ללביבות שלא מתפרקות

הטריק הכי חשוב במתכון הזה הוא דווקא לא בתיבול, אלא בסחיטה. קישואים מלאים בנוזלים, ואם לא מוציאים אותם כמו שצריך, הלביבות יוצאות רכות מדי ומתפרקות במחבת. אחרי סחיטה טובה מתקבלות לביבות קריספיות מבחוץ ורכות מבפנים.

מה צריך?

3 קישואים או זוקיני בינוניים, מגוררים גס

1 בצל קטן, מגורר גס

2 ביצים

4-5 כפות גדושות קמח (לבן, כוסמין או פירורי לחם)

½ כפית אבקת אפייה

מלח ופלפל שחור גרוס

לשדרוג:

3-4 כפות גבינה בולגרית/פטינה מפוררת או קשקבל/פרמזן מגוררת

חופן שמיר או פטרוזיליה קצוצים דק

ככה מכינים

מתחילים בסחיטה

מניחים את הקישואים והבצל במסננת, מפזרים מעט מלח וממתינים 5-10 דקות. לאחר מכן סוחטים היטב עם הידיים עד שיוצאים כמה שיותר נוזלים.

מערבבים הכל

מעבירים לקערה ומוסיפים ביצים, קמח, אבקת אפייה, תבלינים וכל תוספת שאוהבים. מערבבים עד שמתקבלת תערובת אחידה.

מטוגן או אפוי? שתי האופציות עובדות

בטיגון

מחממים שמן במחבת רחבה, יוצרים תלוליות קטנות מהתערובת ומשטחים מעט. מטגנים 3-4 דקות מכל צד עד להזהבה יפה.

באפייה

מחממים תנור ל-190 מעלות, מסדרים לביבות על תבנית מרופדת בנייר אפייה משומן ואופים כ-20 דקות עד שהן יציבות ושחומות. מומלץ להפוך בעדינות לקראת הסוף.

איך מגישים?

עם יוגורט קר, שמנת חמוצה או אפילו טחינה טובה ליד סלט ירקות קצוץ.