שר החינוך יואב קיש בתגובה ראשונה לסערה סביבו

שר החינוך, יואב קיש, הגיב הבוקר (ראשון) להאשמות הקשים ולסערה הציבורית סביב פרסום נתוני מבחני המיצ"ב (ראמ"ה). בראיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, דחה השר לחלוטין את הטענות לפיהן ניסה להסתיר את אחוזי הנכשלים הגבוהים באנגלית ובמדעים.

"אין כאן שום הסתרה", הבהיר קיש בפתח דבריו, "יש כאן נושא עם מורכבות מקצועית נטו. המבחנים הללו בוצעו כעת לאחר שש שנים רצופות שבהן לא התקיימו מבחנים דומים במערכת, ולכן מבחינה סטטיסטית ומקצועית לא ניתן להשוות את הנתונים לעבר".

"התלמידים שמו את המבחן בצד ויצאו"

השר הסביר כי חוסר המהימנות של הנתונים, לטענתו, נובע מכשל טכני באופן שבו הוצג המבחן לתלמידי בתי הספר. "זה לא תלוי בכלל בעמדת השר, אלא מדובר בוויכוח מקצועי עמוק בין הגופים במשרד", אמר קיש.

"לדוגמה, ישנה טענה שבגוף המבחן נכתב לראשונה המשפט 'מבחן זה אינו נושא ציון'. הדבר גרם לתלמידים רבים ברחבי הארץ פשוט לשים את המבחן בצד, לא להתאמץ ולצאת מהכיתה. ברור שבמצב כזה הנתונים שיחזרו יהיו מעוותים".

האשמות נגד ראמ"ה

השר קיש מתח ביקורת חריפה על הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) וטען כי אנשיה פנו לאפיקים פוליטיים במקום לעסוק בתיקון הליקויים. "אני הודעתי על הקמת בדיקה מקצועית של הנתונים, ועל פי המסקנות שלה אנחנו נפעל במשרד", הדגיש שר החינוך.

"לצערי הרב, בראמ"ה בחרו להתחיל בסדרת הדלפות לתקשורת כאילו מדובר באירוע פוליטי, במקום לשבת, לבדוק את הנושא לעומק ולמנף את הבדיקה. מנסים לטייח את הבדיקה המקצועית שאני דורש, וזה דבר מאוד מטריד אותי", סיכם השר.