היערכות לאירוע הענק: מד"א בהנחיות דחופות לציבור

במד"א נערכים השבוע לקראת חג השבועות, ומפרסמים היום (ראשון) הנחיות דחופות לציבור. בארגון ערוכים לאבטח רפואית את המתפללים הצפויים להגיע לכותל המערבי בירושלים. נזכיר כי מידי שנה ההנחיה היא לשתות מים בכמות מרובה, שכן עלולים להתייבש בדרך לירושלים.

מנכ"ל מד"א, אלי בין מסר: "במהלך חג השבועות יעמדו כוחות מד"א ברחבי הארץ בהערכות מיוחדת, על מנת להעניק מענה רפואי, מהיר ומקצועי לכל אירוע שעלול להתרחש. כדי שנעבור את החג בשמחה וללא אירועים טראגיים, אני קורא לציבור להישמע להנחיות הזהירות, להקפיד על בטיחות הילדים, להישמע להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ולהזעיק בכל צורך רפואי את צוותי מד"א בטלפון החירום 101".

שבועות הוא חג החלב ועלול להיות מסוכן לאלרגיים לחלב ומוצריו ולרגישים ללקטוז:

לאנשים שאובחנו ע"י רופא כאלרגיים לחלב, מומלץ לשאת בכל עת מזרק אפיפן (עפ"י הנחיות הרופא המטפל). עם זיהוי החשיפה לאלרגן, יש להתקשר מיד למוקד מד"א בטלפון החירום 101 ובמידת הצורך להשתמש במזרק האפיפן.

אחד המשחקים האהובים על ילדים בחג שבועות הוא השלכת שקיות ובלוני מים אל עבר הולכי רגל ומכוניות נוסעות. חוסר ערנות בכביש, לצד תגובת בהלה מידית לשקיות המים שהושלכה על שמשת המכונית, עלולים לגרום לנהג לאבד את השליטה ולהוביל לתאונת דרכים. בשנים האחרונות הוזעקו צוותי מגן דוד אדום לטפל בנהגים והולכי רגל שנפגעו כתוצאה מאירועי השלכת שקיות מים "תמימות" על שמשת המכונית.

במד"א מסרו הנחיות מותאמות למזג האוויר

מזג אוויר חם עלול לסכן חיי אדם, לרבות תינוקות, ילדים וקשישים. במד"א מזכירים כי ישנן פעולות רבות שניתן לנקוט על מנת להימנע מהתייבשויות, מכות חום ושאר פגעי מזג האוויר:

יש להקפיד על שתייה מרובה של נוזלים ולהתאים את הבגדים למזג האוויר ולשעות הפעילות.

יש לשתות כמויות מספיקות של נוזלים מעבר לתחושת הצימאון.

שתייה קרירה עדיפה משתייה חמה.

יש להקפיד על מנוחה במקום מוצל וקריר, ולשוהים בחוץ מומלץ לחבוש כובע ולהשתמש באמצעי הגנה מהשמש.

אם מופיעים סימני התייבשות (סחרחורות, חולשה, בחילות), יש להפסיק כל פעילות גופנית, לשהות במקום מוצל וקריר, ולהרבות בשתייה אף מעבר לתחושת הצימאון.

כללי זהירות בחוף הים ובבריכות:

יש לרחוץ רק בבריכות ובים בחופים מוכרזים, הנמצאים בפיקוח מציל ובזמן שיש בהם שירותי הצלה.

יש להישאר תמיד בטווח העין של המציל. אם אינכם רואים את המציל, גם הוא כנראה לא רואה אתכם ואתם עלולים להימצא בסכנה - אם המתרחץ מגיע לאחר שעות הפעילות של המציל בחוף או בבריכה - אין להיכנס למים!

אין לאפשר לתינוקות וילדים להישאר אף לא לרגע ללא השגחת מבוגר אחראי, סמוך למקורות מים! לעולם אין לנתק מגע או קשר עין! תינוקות וילדים עד גיל 5 הם אוכלוסייה מועדת לטביעה. עקב מבנה גופם, הם עלולים להתהפך כשראשם קדימה אל תוך מי הבריכה, הים, הגיגית, האמבטיה וכו' . ילדים גם אינם מבינים את מהות הסכנה ואינם יודעים להיזהר. על כן, החשיבות בשמירה צמודה עליהם ליד מקורות מים משמעותית ומצילה חיים.

מצופים, גלגלי ים ודומיהם, מקנים תחושה מוטעית של בטחון. זכרו שפריטים אלה אינם מעניקים הגנה מלאה לילד מפני סכנות הטביעה, ועל כן חשוב להקפיד לשמור על ילדים גם כשהם מצוידים בפריטים אלה.

טביעה מתרחשת תוך רגעים בודדים. מספיקות דקות מעטות מאוד של חוסר תשומת לב מלאה, בהן הילד עלול לטבוע. יש להישאר כל העת בטווח יד מהילדים שבמים, ולהתרכז רק בהם!

הרחצה בים תחת השפעת אלכוהול מסוכנת ואסורה בהחלט.

אחת הסיבות העיקריות לטביעה בים התיכון היא הילכדות של השוחה ב"זרם חוזר" (מערבולות). מדובר בזרמים שקיימים בין אזורי הגלים, וניתן לזהותם כשרואים ים גלי ולא שקט, צבע מים שונה מסביבתו בגלל העומק הרב או סחף של אצות וחול. מי שנקלע ל"זרם חוזר", ובשמו האחר "זרם סחף" ומנסה לשחות נגד הזרם חזרה לחוף, עלול לכלות את כוחותיו, להתעייף, ובסופו של דבר לטבוע. האפשרות להיחלץ מהמצב המסוכן היא לא להתנגד לזרם ולחכות עד שהמים ייקחו אותך מחוץ לזרם, לתוך הים. הזרם ייחלש ויאפשר שחייה בקלות יחסית, חזרה עם הגלים, אל החוף. זרם הסחף הוא אחד מגורמי הטביעה העיקריים למי שאינו מנוסה בשחייה, אך גם שחיין מנוסה עלול להילכד בזרם חזק ולהסתכן בטביעה.

ניסיונות לחלץ אנשים שנלכדו במערבולת עלולים להיות מסוכנים. ישנם מקרים בהם מי שמנסה לסייע טובע בעצמו, לכן חשוב להבין קודם מה לעשות, ולהיכנס רק עם אמצעי הצפה כמו גלגל או מצוף.

יש להימנע ממשחקים מסוכנים. אין לשחק "משחקי הטבעה" במים, אין לקפוץ על מי שנמצא במים ואין לקפוץ ראש במים רדודים, מחשש לפגיעה בעמוד השדרה ובראש. בנוסף, אין לרוץ מסביב לשפת הבריכה, מחשש להחלקה ופציעה.

דע את יכולותיך. שחה תמיד במים שהם בשליטתך, אל תגיע לאפיסת כוחות. אם חבריך שוחים למרחק רב ממה שאתה רגיל ומסוגל, אל תצטרף! קח בחשבון תמיד את הדרך חזרה בשחייה. אם התעייפת, צא מהמים, שתה ונוח במקום מוצל.

במקרה שנקלעים למצב של אי נוחות במים ועלולים לטבוע, חשוב לשמור על קור רוח ולא להשתולל, על מנת שלא לאבד כוחות, וכן לאותת לעזרה.

הנחיות לרוחצים בבריכות פרטיות

אין להשאיר פעוטות וילדים בקרבת מקורות מים ללא השגחה צמודה. פעוט עלול להחליק בשניות, והפגיעה בו תהיה קשה במיוחד, שכן חבלת ראש מנפילה שכזו עלולה לגרום לנזק משמעותי. כאמור, אין לנתק מגע או קשר עין.

יש לגדר ולסגור כל מעבר לכיוון הבריכה, כל זמן שאין באזור מבוגר שיוכל להשגיח על פעוטות וילדים.

במקרה של טביעה, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

יש להוציא את הטובע מהמים מבלי לסכן את עצמכם, ובמקביל, להזעיק את מד"א בטלפון החירום 101.

הישמעו להנחיות החובשים והפרמדיקים במוקד החירום 101 של מד"א, אשר ידריכו אתכם כיצד להעניק לטובע טיפול רפואי מציל חיים עד להגעת צוותי מד"א למקום.

אם הטובע איננו נושם (בית חזה אינו עולה ויורד) השכיבו אותו על גבו, הרחק מקו המים, והחלו מיד בביצוע עיסויי חזה עד להגעת צוותי מד"א למקום, ובהתאם להנחיות החובשים והפראמדיקים במוקד החירום 101.

מומלץ שהטובע יתפנה לבית חולים, גם אם הוא מרגיש טוב יותר, להמשך מעקב ובדיקות בבית החולים.

עורכים פיקניק בחוץ? קבלו מספר הנחיות חשובות

הבערת האש: שימו לב היכן אתם ממקמים את מתקן המנגל שלכם והרחיקו אותו מעצים וצמחיה. בנוסף, וודאו כי הגחלים כבויות כאשר אתם שופכים אותן אל מתקני איסוף גחלים.

יש להרחיק ילדים ממקורות אש כמו גחלים בוערות, חומרי בערה נוזלים או מוצקים ושמן טיגון.

בתקופה זו של השנה, גוברת פעילותם של נחשים ארסיים, כמו הצפע הארץ ישראלי ורמשים שונים, המסתתרים מתחת לאבנים. יש להימנע מלהפוך אבנים וסלעים, לנקוט משנה זהירות בזמן ישיבה על מדשאות וקרקע חשופה בטבע, ולא להלך יחפים או בסנדלים באזורים אלו.

הצטיידו בערכת עזרה ראשונה תקנית של מגן דוד אדום, לכל מקרה של פציעה, נפילה או כוויה. תמיד כדאי שיהיו בהישג יד אמצעי הטיפול הדרושים, עד להגעת צוותי מד"א המקצועיים, במידת הצורך.

יוצאים לטייל? הנה כמה דגשים חשובים עבורכם

הקפידו לוודא כי כל בני המשפחה מוגנים כראוי מפני השמש, וכי בכל יציאה למסלול טיול מצוידים כל בני המשפחה בכמויות גדולות של מים, על מנת למנוע התייבשות. יש להקפיד להימרח בקרם הגנה מתאים, ואף רצוי להלביש תינוקות בבגדים דקים עם שרוול ארוך, על מנת להגן על גופם.

וודאו כל העת כי כל בני המשפחה נמצאים יחד. במידה ואיבדתם את מי מבני המשפחה, נסו לאתרו יחד כשאתם חוזרים באותו מסלול ההליכה.

הימנעו מלשהות באזורי צמחייה עבותה וגבוהה ואל תזיזו סלעים ממקומם. בתקופה זו, מתעוררים הנחשים מתרדמת החורף, והכשתם עלולה להיות ארסית ומסוכנת במיוחד. במקרה של הכשת נחש, אין למצוץ את הארס מן הגוף, ויש להימנע ככל האפשר מהזזת הנפגע. עם הכשת הנחש, חייגו מיד למד"א בטלפון החירום 101 והישמעו להוראות הפראמדיקים במוקד. במידת האפשר, יש לנסות לצלם את הנחש, על מנת לוודא את סוגו.

יש להקפיד לקצר מסלולי טיול באופן בטיחותי, כדי להימנע מהישארות בשטח בעת החשיכה.

טרם היציאה לטיול יש לוודא את הנחיות פיקוד העורף באזור ובנוסף בהגעה למקום לזהות את המרחב המוגן הקרוב ביותר.

גם ברכב - הקפידו על הנחיות והיזהרו

יש לוודא כי כל הילדים חגורים ברכב באופן מלא ובטיחותי, עם כיסאות בטיחות מותאמים לגילם ולמשקלם

יש לוודא כי בסמוך לילד, נמצא בקבוק שתיה זמין, על מנת למנוע התייבשות בחום הכבד

יש לוודא כי דלתות הרכב באזור מושבי הילדים נעולות, וכי אין באפשרותם לפתוח את דלת הרכב תוך כדי נסיעה. מומלץ להשתמש ב'נעילת ילדים'.

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחת מבוגר - גם לא לדקה אחת!! חום הרכב מטפס בחום בעשרות מעלות בדקה, וילד המושאר ברכב סגור נמצא בסכנת חיים מידית!!

ליתר ביטחון: השאירו בסמוך לילד ארנק, תיק, או טלפון נייד, על מנת לוודא שלא תשכחו אותו בעת הירידה מהרכב!

יש להקפיד ולהיזהר מאבזם חגורות הבטיחות וחפצי מתכת נוספים רותחים, אשר עלולים לגרום לכוויות קשות.

סעו בזהירות יתרה!! שימו לב במיוחד לילדים הנמצאים בסמוך לכבישים, בין מכוניות חונות ובאזור מעברי החציה.

נשארתם בבית? שמרו על הילדים והפעוטות

הקפידו לנעול חלונות ודלתות, על מנת למנוע נפילה של ילדים ופעוטות מקומות גבוהות.

הקפידו להשגיח באופן רציף על פעוטות! דקה אחת של חוסר תשומת לב עלולה להוביל לאסון! הקפידו להרחיק ילדים קטנים מחדר המקלחת ומהאסלות בבית, על מנת למנוע החלקה, טביעה או חנק.

הקפידו להרחיק מפעוטות משחקים וצעצועים שניתן לבלוע אותם. בכל מקרה של חנק, חייגו מיד למוקד מד"א בטלפון החירום 101 והישמעו להוראות החובשים והפרמדיקים במוקד, עד להגעת צוותי מד"א למקום.

גם בבית, וודאו כי הילדים שותים כמויות גדולות של נוזלים ואוכלים כפי הנדרש.

פיקוד העורף טרם פרסם את ההנחיות לקראת החג, אך ממד"א נמסר כי יש להישמע להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בנושאי התקהלויות ופעילויות.