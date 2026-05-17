המגיש הוותיק נחנק בשידור ונקט בצעד קיצוני

המגיש הוותיק של כאן רשת ב' החל להגיש את מהדורת החדשות אך השתנק אחרי מספר שניות. באין ברירה השידור הופסק

אירוע חריג ויוצא דופן נרשם אמש (מוצאי שבת) במהלך מהדורת החדשות של השעה 22:00 ברדיו של תאגיד השידור הציבורי "כאן". נפתלי מנשה, מבכירי ומקרייני החדשות הוותיקים בישראל, נכנס לאולפן להגיש את המהדורה, אך כבר מהשנייה הראשונה נשמע כי הוא סובל מבעיה קשה בגרונו. מנשה ניסה לכחכח ולשתעל מספר פעמים כדי לסדר את קולו, אך ללא הועיל.

על פי דיווח של גיל משעלי באתר מאקו, הבעיה בגרונו של הקריין החמירה עד כדי כך שהוא נאלץ לנקוט בצעד קיצוני ששדרני רדיו נמנעים ממנו ככל הניתן – ולסגור לחלוטין את המיקרופון באמצע השידור החי, מה שהותיר את המאזינים ברגעים ארוכים של שקט.

חזר בכוחותיו האחרונים

לאחר כדקה של דרמה באולפן, חזר מנשה לקו השידור, התנצל בפני המאזינים והחל לנסות לקריין את המהדורה בשנית. הוא אף העיר בחיוך על העיכוב שנצרך ואמר כי השעה היא כבר לא 10:00 אלא 10:01.

בכוחותיו האחרונים ותוך מאבק צרוד, פתח מנשה בקריאת הידיעה הדרמטית של הערב על חיסולו של מספר 1 בחמאס ברצועת עזה. ככל שהתקדמה המהדורה, השתפר מצב גרונו וקולו המוכר חזר אליו בהדרגה.

"מוסר השכל"

בסיום המהדורה, רגע לפני המעבר לתחזית המזג האוויר, בחר הקריין הוותיק שלא להתעלם מהתקרית ההולכת ישירות לארכיון הפספוסים של הרדיו, וחשף בפני המאזינים המשועשעים את הסיבה האמיתית לדרמה הרפואית באולפן.

"מיד התחזית ולפניה מוסר השכל – לא לשתות קפה שחור לפני מהדורה", סיכם מנשה, והסביר כי גרגירים של הקפה נתקעו בגרונו ממש שניות לפני פתיחת המיקרופונים.