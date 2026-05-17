63 אלף עוקבים בלילה ומיליונים על הפרק: הטירוף סביב נועם בתן מתחיל

אחרי המקום השני באירוויזיון עם "מישל", נועם בתן רושם גם ניצחון ברשת: תוך לילה אחד בלבד הזמר זינק מ-198 אלף ל-261 אלף עוקבים באינסטגרם. בתעשייה כבר מזהים את הפוטנציאל - וחברות גדולות מתחילות לסמן אותו כפרזנטור הבא

ההצלחה של נועם בתן באירוויזיון 2026 לא נשארה רק על הבמה: שעות בודדות אחרי שסיים במקום השני עם השיר "מישל", נראה שהזמר הצעיר כבר מתחיל ליהנות גם מהאפקט שמגיע אחרי החשיפה הענקית של התחרות.

תוך לילה אחד בלבד, חשבון האינסטגרם של בתן זינק מ-198 אלף עוקבים ל-261 אלף עוקבים - תוספת של כ-63 אלף עוקבים בתוך שעות ספורות בלבד. מדובר בעלייה חריגה ומשמעותית במיוחד, שמעידה על העניין הגדול שנוצר סביבו אחרי הגמר.

הזינוק שמסקרן את התעשייה

בתעשיית הבידור והפרסום כבר מבינים שמדובר בהרבה יותר מרגע ויראלי חולף. עלייה חדה כזו במספר העוקבים נחשבת לאחד הסימנים הבולטים לכוכב שנמצא רגע לפני קפיצה גדולה - במיוחד כשמדובר בחשיפה בינלאומית כמו האירוויזיון.

נועם בתן

הקרב על נועם כבר התחיל

עוד לפני שבתן הספיק לנחות בארץ, בתעשייה כבר מדברים על השם הבא שצפוי להפוך לפנים של קמפיינים גדולים. לפי ההערכות, חברות אופנה וחברת סלולר כבר מנסות לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה עם הזמר אחרי החשיפה האדירה שקיבל באירוויזיון.

אחרי המקום השני והזינוק המרשים ברשתות החברתיות, נראה שנועם בתן בדרך להפוך לא רק לכוכב מוזיקלי - אלא גם לאחד הפרזנטורים המבוקשים של התקופה הקרובה.