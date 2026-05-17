פריצת דרך? בכיר חרדי: "חוק הגיוס עשוי לעלות מחר לוועדה"

בכיר במפלגות החרדיות מעריך כי חוק הגיוס יובא מחר לדיון בוועדת החוץ והביטחון, בצעד שעשוי לסמן פריצת דרך במשבר. עם זאת, במפלגות החרדיות מסייגים את המהלך: הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא בכל מקרה לקריאה טרומית כאמצעי לחץ על הקואליציה,

האם מסתמנת התקדמות ממשית בחקיקת חוק הגיוס? לאחר תקופה ממושכת של קיפאון ומשבר פוליטי חריף, גורמים במפלגות החרדיות משדרים היום (ראשון) אופטימיות זהירה באשר לקידום החוק בתוך מוסדות הכנסת.

בכיר במפלגות החרדיות מתדרך כי קיימת סבירות שחוק הגיוס יובא כבר מחר לדיון רשמי בוועדת החוץ והביטחון. הבאת החוק לשולחן הוועדה, בראשה עומד ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד) שהציב דרישות נוקשות להסכמה רחבה, עשויה להעיד על הבנות ראשוניות שהושגו מאחורי הקלעים במטרה להכשיר את החוק לקריאה שנייה ושלישית.

עם זאת, במפלגות החרדיות מקפידים לסייג את האופטימיות ומבהירים כי אינם מסתמכים על הבטחות בלבד. לצד הניסיון לקדם את החוק בוועדה, החרדים מתכוונים להעלות בכל מקרה את הצעת החוק לפיזור הכנסת להצבעה בקריאה טרומית.

המהלך הכפול נועד לשמש כ"אקדח מונח על השולחן" וכאמצעי לחץ מיידי על הקואליציה ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו. אישור פיזור הכנסת בטרומית לא יפיל את הממשלה באופן סופי, אך הוא יעניק למפלגות החרדיות מנוף לחץ משמעותי שניתן יהיה לקדם במהירות אם יזהו גרירת רגליים או ניסיון למסמס את חוק הגיוס בוועדה.