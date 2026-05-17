בלתי נתפס: נועם בתן בהישג ענק - והוא עוקף גם את המנצחת

בזמן שדארה קטפה את המקום הראשון, נועם בתן עקף אותה בסיבוב עם נתוני צפיות מטורפים שמשאירים למנצחת הרשמית אבק

דרמה מטורפת מאחורי הקלעים של הגמר הגדול: מתברר שלקהל בבית יש מנצח משלו, והוא לגמרי כחול-לבן. סרטון הביצוע של נועם בתן באינסטגרם הרשמי של האירוויזיון מאתמול (מוצ"ש) הפך בין רגע לוויראלי, ריכז עניין עצום בקרב הגולשים וצבר תוך שעות ספורות בלבד נתון בלתי נתפס של 5.9 מיליון צפיות.

מדובר במספר הגבוה ביותר מבין כל סרטוני הביצועים והתכנים שעלו מהערב הגדול בעמוד הרשמי של התחרות, אבל הנתון הזה הופך למדהים עוד יותר כשמשווים אותו למנצחת הגדולה של הערב.

בזמן שהביצוע של נועם מתקרב בצעדי ענק לשישה מיליון צפיות, הביצוע של דארה, המנצחת הרשמית, משתרך מאחור ועומד על 4.7 מיליון צפיות בלבד. גם הסרטונים שהועלו מיד לאחר ההכרזה הדרמטית על זכייתה לא הצליחו לשחזר את הבאז, וזכו ל-1 עד 1.7 מיליון צפיות בלבד כל אחד. אז מי המנצח האמיתי של האירוויזיון לדעתכם?