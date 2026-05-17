יום חג לבנות ישראל: אודיה סוף סוף משחררת את האלבום החדש

אחרי חודשים ארוכים של ציפייה, דחיות, טיזרים ושורות שהפכו לוויראליות עוד לפני שהשירים המלאים יצאו - אודיה משחררת סוף סוף את אלבומה החדש "השם יעזור".

האלבום, שהיה אמור לצאת כבר לפני כמה חודשים אך נדחה בעקבות המלחמה, מגיע דווקא בתקופה אישית מטלטלת במיוחד עבור הזמרת - ימים ספורים אחרי הפרסומים על הפרידה שלה מרואי אדם. לאורך החודשים האחרונים הרשתות כבר געשו סביב קטעים מתוך השירים, משפטים שהפכו לסאונדים בטיקטוק והמון ספקולציות סביב הטקסטים האישיים והחשופים שלה.

כעת האלבום המלא בחוץ - והוא כנראה אחד הפרויקטים הכי חשופים, כואבים ומדוברים שאודיה הוציאה עד היום.

"השם יעזור"

שיר הנושא של האלבום נשמע כמו וידוי אישי במיוחד. אודיה מדברת על אמונה, בדידות, געגוע לאבא, טיפול נפשי וחיפוש אחרי יציבות בתוך כאוס רגשי. בין השורות היא גם מזכירה את הרב יגאל כהן ואת החזרה שלה לעצמה.

"עשר רמות מעליו"

אחד השירים שכבר הפכו לוויראליים עוד לפני יציאת האלבום. מדובר בשיר מלא ביטחון עצמי ועקיצות לאקס ולבת הזוג החדשה שלו, עם משפטים שנשמעים כמו משפטי טיקטוק קלאסיים.

"לא תיקח לי את האושר"

אודיה נכנסת כאן למקום הרבה יותר אפל וכואב. היא מדברת על מערכת יחסים רעילה, התקפי בכי, כדורים שלא עוזרים והתחושה של לאבד את עצמה בתוך אהבה הרסנית.

"אתה ער"

שיר שמתאר מערכת יחסים סוערת עם גבר שמצליח גם להכאיב לה וגם להפוך למוזה שלה. בין לבין היא זורקת שורות על יצירה, פרסום ומשחקי אגו בתוך עולם המוזיקה.

"דובאי"

שיר על קשר שלא באמת נגמר, גם כשכולם מסביב כבר אומרים לשחרר. אודיה מתארת מערכת יחסים מתישה של פרידות, מסיבות, געגועים וניסיונות לחזור שוב ושוב לאותו מקום.

"דיזינגוף 99"

אחד השירים הכי דרמטיים באלבום. אודיה מציירת דמות של גבר מסוכן וכריזמטי, ומספרת על אהבה אובססיבית שכמעט מוחקת לה את הכבוד העצמי.

"בוקר טוב אהבה שלי"

אחרי כל הכאב והסערות, מגיע גם רגע הרבה יותר רך. זה שיר אהבה שמדבר על פחד לאבד, על רצון לבית יציב ועל אהבה שנותנת תחושת ביטחון.

"נדנדה"

שיר שמסתכל אחורה על הדרך שעברה - מהילדה על הנדנדה ועד הכוכבת שהיא היום. לצד ההצלחה, אודיה מודה שגם השנים וההצלחות לא באמת העלימו את הכאב הישן.

"לשמור סודות"

האלבום מקבל כאן תפנית הרבה יותר פרועה וצינית. השיר מדבר על קשרים רעילים, משחקי כוח וגברים שלא באמת מחפשים אהבה אלא ריגוש רגעי.

"השקיעה האחרונה"

שיר סיום מלנכולי במיוחד על זוג שממשיך להילחם על הקשר למרות הכול. אודיה מדברת על פחד מהסוף, על חוסר היכולת לשחרר ועל הידיעה שאולי זו “השקיעה האחרונה” שלהם יחד.