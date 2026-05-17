השירות המטאורולוגי מעדכן: הטמפ' יגיעו ל-42 מעלות

השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון אודות גל החום החריג שפוקד את אזורינו, וחושף איפה הטמפ' יגיעו ל-42 מעלות

השירות המטאורולוגי מעדכן כי השבוע הקרוב נפתח הבוקר (ראשון) בשרב קיצוני ותנאי יובש קשים בכל חלקי הארץ, אשר צפויים להימשך גם במהלך היממה הקרובה.

על פי נתוני החזאים, היום (ראשון) יעלו הטמפרטורות בצורה ניכרת ויגיעו ל-42 מעלות באזור הערבה וים המלח, 40 מעלות בנגב, כ-38 מעלות באזור השפלה ובין 32 ל-34 מעלות באזורי ההרים. לאורך כל היום ישררו תנאי יובש ולחץ אטמוספרי נמוך.

המשך השבוע: מאובך ועד לגשם בערב החג

מחר, יום שני, הטמפרטורות יחלו לרדת בהדרגה, אך עדיין יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה. במהלך היום הרוחות יתחזקו בצורה משמעותית, וייתכן אובך שיגרום לתנאי ראות לקויה באזורים שונים בארץ.

ביום שלישי השבירה תושלם, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות וממוצעות לעונה.

המהפך המשמעותי ביותר של מערכת מזג האוויר הנוכחית יגיע ביום חמישי, ערב חג השבועות. ביום זה תורגש התקררות חדה, ויהיה קריר בצורה ניכרת ביחס לממוצע לתקופה. בנוסף לקרירות, בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי בערב החג ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ובמרכזה.