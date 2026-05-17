ראש ישיבת איתמר סופד למעוז רקנטי הי"ד: "שתקן ונועד לגדולות"

ראש ישיבת ההסדר באיתמר, הרב יהושע ון דייק, נפרד בכאב מתלמידו, מ"מ בגולני שנפל בלבנון חודש בלבד לפני חתונתו. "בחור משכמו ומעלה, עניו ונחבא אל הכלים שידענו מראש שיגיע רחוק". מעוז הוא החלל התשיעי של הישיבה מאז תחילת המלחמה

אבל כבד עטף בסוף השבוע את ישיבת ההסדר הגבוהה באיתמר ואת ההתיישבות בשומרון כולה, עם היוודע דבר נפילתו של בוגר הישיבה, סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד (24). מעוז, ששירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, והותיר אחריו משפחה, ישיבה וארוסה כואבים.

ראש ישיבת איתמר, הרב יהושע ון דייק, ספד היום (ראשון) לו בכאב ושרטט קווים לדמותו של תלמיד שהיה ספרא וסייפא: "מעוז היה בחור משכמו ומעלה בכל פרמטר. מדובר בבחור שתקן אך עוצמתי. הוא היה מתמיד, קם לכל התפילות, ומתנדב".

הרב שיתף בזיכרון אישי שמעיד על אופיו המיוחד והצנוע של מעוז: "התמונה שהכי זכורה לי ממנו, פרט ללימודו בבית המדרש, הייתה כשהוא מנקה את הכלים בחדר האוכל של הישיבה. מעוז כמעט לא דיבר, הוא היה עניו, צנוע, נחבא אל הכלים ולא מתבלט – אבל ידענו מראש שיגיע רחוק".

התמיד בלימודו

"הוא הצטיין בצבא והגיע מהר לקצונה", הוסיף הרב ון דייק. "הוא בא ללמוד והתמיד בלימודו. היה בחור ירא שמיים. זו אבידה גדולה מאוד לעם ישראל. אנו מחזקים את המשפחה בשעה קשה זו. ברוך דיין האמת".

הטרגדיה סביב נפילתו כפולה ומכופלת, שכן מעוז נפל חודש בלבד לפני המועד שבו היה אמור לעמוד תחת החופה. הוא הותיר אחריו הורים, שישה אחים ואחיות, ואת ארוסתו רני. רני היא תלמידת מדרשת "תמר", השייכת למוסדות ישיבת איתמר, אותם מוסדות שבהם ספג מעוז את ערכיו ושבהם אף שימשה אימו כמחנכת.



עצוב: ההזמנה לחתונה של מעוז רקנטי ורני

מעוז היה בן למשפחה שורשית ומוכרת, ממייסדי היישוב איתמר שבשומרון. הוא בנם של הרב אליהו ואיילת רקנטי, ונכדם של הרב אברהם והרבנית דבורה רקנטי (שהיא בת דודו של הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו).

ישיבת איתמר משלמת מחיר דמים כבד במערכה. סרן מעוז רקנטי הוא החלל התשיעי מקרב בוגרי ותלמידי הישיבה מאז פרוץ המלחמה. הוא מצטרף לחבריו לספסל הלימודים שנפלו על תקומת ישראל: דוד מאיר, דובי כוגן, מתניה אלסטר, אוריאל אביעד סילברמן, אורי יצחק חדד, אלעד פינגרהוט, ידידיה בלוך ואביעד אלחנן וולנסקי הי"ד.