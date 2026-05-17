הסדר טיעון: משה כחלון יודה ויורשע בפרשת יונט קרדיט

הפרקליטות הגישה היום (ראשון) כתבי אישום בפרשת המרמה בחברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט. בין הנאשמים יהיה שר האוצר לשעבר משה כחלון, ששימש יו"ר החברה בין יוני 2021 ליוני 2022, ויואשם בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

לצד כתב האישום יוגש הסדר טיעון, שבמסגרתו יודה כחלון ויורשע בעבירות. בשלב זה טרם ידוע מה העונש שייכלל בהסדר. כחלון נחקר בחשד שפעל למנוע דיווח למשקיעים על מעילה ואי סדרים כספיים שהתגלו בסניף נצרת של החברה, בהיקף של 5 מיליון שקל.

במסגרת ההסדר של משה כחלון, נגזר עליו מאסר על תנאי שתקופתו תיקבע על ידי בית המשפט, וקנס של 180 אלף שקל.

עוד נגזר כי "הצדדים הסכימו כי תבוטל על הנאשם הגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית או בחרה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, לתקופה של 18 חודשים שתחל ממועד מתן גזר הדין".

כתבי אישום נגד מספר מעורבים

בנוסף, פרקליטות המדינה הגישה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום נגד צחי אזר, שלמה אייזיק, שי פנסו, החברות שבבעלותם – יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ ויונט הפרטית – וכן נגד מעורבים נוספים, במסגרת פרשה העוסקת בהתנהלות החברה הציבורית "יונט קרדיט", שעסקה במתן אשראי חוץ־בנקאי.

כתב האישום מייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך..

על פי כתב האישום, שהוגשו על ידי עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הפרשה המרכזית עוסקת בעסקת הקצאה שבוצעה בשנת 2020, במסגרתה הוקצו 2 מיליון מניות של החברה הציבורית, בשווי של 50 מיליון ש"ח, לטובת החברה הפרטית של בעלי השליטה ויועצים נוספים.

על פי הנטען, הציגו בעליל השליטה, היועצים וקצין הציות של החברה, מצגי שווא למוסדות החברה הציבורית לפיהם מקור המימון של העסקה הם מקורות חיצוניים שקשורים לבעלי השליטה. בפועל, בעלי השליטה יחד עם יתר המעורבים, תכננו והוציאו לפועל עסקה סיבובית שלפיה מקור המימון של רכישת המניות הוא כספי החברה הציבורית עצמה, וכך קיבלו לידיהם במרמה מניות בשווי עשרות מיליוני שקלים.

פרשה נוספת מיוחסת בעיקרה לבעלי השליטה בחברה ולמתפעל סניף נצרת של החברה, ועוסקת באי סדרים כספיים חמורים בסניף נצרת, ובהם חשד למעילה בהיקף של כ־5 מיליון ש"ח. על פי הנטען, אי הסדרים התגלו כבר בסוף שנת 2020 והוסתרו מדירקטוריון החברה ומהציבור. רק באמצע שנת 2022 דווחו הממצאים לדירקטוריון, אשר פעל למינוי בודק חיצוני ולפרסום המידע לציבור.

בעקבות חשיפת הפרשות הושעה המסחר במניית החברה, המניה נגרעה מהמדדים, דירוג האשראי של החברה הורד ורואי החשבון המבקרים משכו את אישורי הדו"חות הכספיים לשנים 2020–2022.

בנוסף, מיוחסות לצחי אזר משיכות כספים אישיות מהחברה הציבורית בהיקף של כ־400 אלף ש"ח.

עו״ד ערן שחם שביט המייצג את איש העסקים שלמה אייזיק מסר: ״הפרקליטות והרשות הגיעו בתיק הזה למסקנה חד משמעית על הגשת כתבי אישום כנגד שומרי הסף בחברה הציבורית, וזאת בשל פעילותם ומעשיהם. בנוסף, גם נושאי המשרה בחברה, דמויות בכירות בעלות מעמד וניסיון מקצועי רב שנים, גם נאשמים בתיק.

לכן, ההחלטה על הגשת כתבי האישום היתה חייבת להוביל למסקנה כי שלמה, שפעילותו בחברה היתה מינורית, עשה זאת רק בכפוף להמלצות שומרי הסף ונושאי המשרה. למרות, שחלק ממשי מטענותיו של שלמה כן התקבלו במהלך השימוע, עדיין עצם הגשת כתב אישום כנגד מירב שומרי הסף המקצועיים שכיהנו בחברה באותה העת, היו צריכים למנוע את הגשת כתב האישום נגדו. שלמה יילחם על שמו הטוב ויזוכה״.



