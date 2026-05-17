המשטרה תפצה מתיישבים שעברו חיפוש משפיל וללא סמכות

בית משפט השלום בירושלים מתח ביקורת חריפה על המשטרה שביצעה חיפוש בגופם וברכבם של מתיישבים בגוש עציון ללא "חשד סביר". השופט דחה מכל וכל את טענת המדינה כי המתיישבים "מתורגלים" למפגשים עם המשטרה ופסק: "זכויותיהם אינן פחותות"

בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעה אזרחית שהוגשה נגד משטרת ישראל, והורה לה לפצות שני מתיישבים שעוכבו לחיפוש בלתי חוקי בגוש עציון. פסק הדין, שפסק למתיישבים פיצויים והוצאות משפט בסך כולל של 17,000 שקלים, חושף כשלים מהותיים בהתנהלות המשטרה במחסומים.

האירוע בגינו הוגשה התביעה התרחש באוקטובר 2020. שני התובעים היו בדרכם ברכבם ליישוב בת עין, כאשר נעצרו במחסום על ידי ניידת משטרה. לאחר תשאול קצר לגבי מוצאם ויעדם, ובעקבות התייעצות של השוטר בשטח עם גורמי מודיעין, הוחלט לערוך עליהם חיפוש. המתיישבים נדרשו להוריד את מעיליהם, עברו חיפוש גופני במישוש, ובנוסף נערך חיפוש בתוך רכבם.

לטענת המתיישבים, החיפוש החודרני נעשה בניגוד לחוק והיה משפיל ופוגעני. לטענתם, לא היה כל "חשד סביר" לביצוע עבירה שהצדיק את המהלך, והוא התבסס אך ורק על חזותם החיצונית ועל רישום קודם במערכות המשטרה. בנוסף, קבלו התובעים על כך שהשוטר כלל לא מסר להם את עילת החיפוש ולא ערך דו"ח עיכוב כנדרש.

"עבר פלילי אינו עילה לחיפוש"

המשטרה ניסתה להתגונן בבית המשפט וטענה כי החיפוש היה מוצדק משום שאחד הנוסעים סומן במערכות המודיעין כ"מועד להפרת סדר ציבורי" והשני כ"נפקד גיוס". כמו כן, נטען כי השניים מסרו גרסאות סותרות לגבי מסלול הנסיעה שלהם.

אולם, השופט דן ליברמן דחה את טענות המשטרה וקבע כי לא התקיים "חשד סביר" כנדרש בחוק. בפסק הדין הובהר באופן חד-משמעי כי עבר פלילי או סימון במערכות המודיעין של המשטרה אינם מהווים, כשלעצמם, עילה חוקית לעריכת חיפוש ללא נסיבות קונקרטיות מחשידות בשטח.

מעבר לכך, בית המשפט מצא כי המשטרה כשלה במילוי חובותיה הבסיסיות כלפי האזרחים: השוטרים לא הודיעו למתיישבים כי הם מעוכבים, לא הסבירו להם את סיבת החיפוש, ולמרות שהאירוע נמשך כחצי שעה – לא מולא דו"ח עיכוב חוקי. בנוסף, המשטרה בחרה שלא לזמן לעדות את גורמי המודיעין שעליהם התבסס השוטר בשטח.

זכויות חוקתיות אינן נשחקות

אחת הנקודות המקוממות ביותר שעלו בדיון הייתה טענת המדינה לפיה התובעים "מתורגלים" במעצרים ובחיפושים, ולכן הנזק הנפשי שנגרם להם כתוצאה מהאירוע אינו משמעותי. השופט ליברמן תקף טענה זו בחריפות רבה וקבע: "אין לקבל קיומו של מעין 'נזק שולי פוחת' בכל הנוגע לפגיעה בזכויות חוקתיות על ידי משטרת ישראל. זכויותיו של מי ש'רגיל' לעיכוב או חיפוש אינן פחותות מזכויותיו של מי שאינו 'רגיל' למפגשים מסוג זה".

לאור שורת המחדלים, פסק השופט כי משטרת ישראל תפצה את שני המתיישבים ב-12,000 שקלים בגין עוגמת הנפש והפגיעה בזכויותיהם, ובנוסף תשא בשכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך 5,000 שקלים.

עו"ד מנשה יאדו, שייצג את המתיישבים מטעם ארגון "חוננו", בירך על ההחלטה: "זהו פסק דין צודק ונכון. בהחלט יש לקוות כי ההתיישבות ביהודה ושומרון תמשיך להרים את קרנה וכי כל רשויות החוק והאכיפה יכירו בתרומת המתיישבים לביטחון המדינה והאזור".