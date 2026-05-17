לימוד התורה הסרוג: "ישיבות תיכוניות צריכות ללמד אהבת גמרא"

רגע לפני שבועות פרק מיוחד של אויעבר חוכמעס עם אריאל שרפר המראיין את בנו שמואל על אהבת תורה, כיבוד הורים ופערי הדורות

אויעבר חוכמעס פרק 7 שמואל שרפר.

אמן על הילדים

רגע אחרי "תפילת השל"ה הקדוש" של אבות על בניהם בערב ר"ח סיון, ורגע לפני חג שבועות "אויעבר חוכמעס" עם אריאל שרפר בפרק מיוחד עם בנו הבכור שמואל(18), תלמיד שיעור א' בישיבת ההסדר מעלות.

האב והבן משוחחים בפתיחות על לימוד תורה ( שמואל אומר: "צריך לשנות את שיטת לימוד הגמרא בשלב התיכון לא רק לציון אלא לאהבת הלימוד"), כיבוד הורים למרות הפערים (שמואל מרגיע: "גם אם מה שתראה או תאמר לי לא מעניין אותי אני תמיד מקפיד על כיבוד אב") והצורך של הורים לחזור ולהעביר לילדיהם מסרים חינוכיים גם כשזה לא הכי מתאים להם( ואריאל מזכיר לשמואל: "מה אומר לך הפסוק "ויהי ביום השמיני" כל שנה מחדש?").

שיחה פתוחה בין עבר לעתיד

במהלך השיחה הפתוחה בין אב לבנו נחשף תהליך מרתק שעובר נער דתי מתגבר בעולם מורכב של התלבטויות, החל מבחירת מקום לימודים ועד תחומי העניין בשעות הפנאי והפערים הגדלים בין דור ההורים והילדים. שמואל שרפר מסביר היטב את השיקולים בבחירת התיכון וההתלבטות בין צבא לישיבת הסדר ואיך הבחירות הללו השפיעו עליו ועל אבא שלו.

ולקראת סיום השאלות החשובות באמת: מה שמואל רוצה להיות "כשיהיה גדול", ואיזו שאלה בהפתעה הוא שאל את אבא שלו?

קבלו הכנה מקורית ללימוד הורים וילדים בליל שבועות ושיהיה לכולנו חג שמח ומחכים.

