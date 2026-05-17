אבישי בן חיים חושף: "חלום שלי שביבי יעשה את זה"

העיתונאי והפרשן אבישי בן חיים, ששבר שתיקה בשבוע שעבר, לראשונה מאז ה-7 באוקטובר חושף: חלום שלי שביבי יעשה את זה

העיתונאי והפרשן לענייני חרדים, ד"ר אבישי בן חיים, שחזר לדבר בגלוי אחרי שנתיים וחצי, התייחס הבוקר (ראשון) למה שהוא מגדיר אותו: החלום שלו.

בהודעתו הוא כתב: "על מה אני חולם? שביבי ישריין את גנץ במקום השני בליכוד. ‏בגין עשה את משהו כזה עם גח''ל כצעד הכרחי בדרך למהפך. אחר כך הגדיל לעשות והביא את משה דיין.

‏עכשיו צריך את זה כצעד הכרחי בדרך לפיוס. ‏הפיוס הוא יעד אסטרטגי הכרחי של מדינת ישראל".

בתגובה, פעילי ימין רבים מתחו ביקורת על אמירתו זו, קראו לא רופס ומתרפס ומעניק את המתנה הכי גדולה שהשמאל רוצה - הורדת הראש של הימין.