אבישי בן חיים חושף: "חלום שלי שביבי יעשה את זה"

העיתונאי והפרשן לענייני חרדים, ד"ר אבישי בן חיים, שחזר לדבר בגלוי אחרי שנתיים וחצי, התייחס הבוקר (ראשון) למה שהוא מגדיר אותו: החלום שלו.
בהודעתו הוא כתב: "על מה אני חולם? שביבי ישריין את גנץ במקום השני בליכוד. בגין עשה את משהו כזה עם גח''ל כצעד הכרחי בדרך למהפך. אחר כך הגדיל לעשות והביא את משה דיין.
עכשיו צריך את זה כצעד הכרחי בדרך לפיוס. הפיוס הוא יעד אסטרטגי הכרחי של מדינת ישראל".
בתגובה, פעילי ימין רבים מתחו ביקורת על אמירתו זו, קראו לא רופס ומתרפס ומעניק את המתנה הכי גדולה שהשמאל רוצה - הורדת הראש של הימין.
