מפגן תמיכה בפראג: קריאה להעברת שגרירות צ'כיה לירושלים

על רקע גל האנטישמיות והביקורת בעולם, אירח הפרלמנט של צ'כיה כנס הזדהות מרגש עם ישראל וירושלים, בהשתתפות מחוקקים מכל קצוות הקשת הפוליטית ונציגים מ-22 מדינות. בסיום האירוע, חתמו המשתתפים על הצהרה הקוראת לממשלה לעשות צעד אמיץ ולהעביר את שגרירות צ'כיה לבירת ישראל

פרלמנט הצ'כי אירח ביום חמישי כנס מיוחד לציון יום ירושלים, הכנס נערך ב-14 במאי, שבו חל יום העצמאות על פי הלוח הלועזי. במהלך האירוע חתמו נציגים מעשרות מדינות שהשתתפו בכנס על הצהרה הקוראת לממשלת צ'כיה להעביר את שגרירותה לירושלים.

חגיגות יום ירושלים בפרלמנט בפראג הפכו למסורת מאז שנת 2017, אז אימץ בית הנבחרים הצ'כי החלטה היסטורית הקוראת לממשלה לקדם את ההכרה בירושלים כבירתה של מדינת ישראל. קיומו של הכנס השנה מקבל משנה תוקף ומשמעות עמוקה יותר, נוכח המציאות הפוליטית העולמית המתאפיינת בסחף אנטי-ישראלי ובעלייה חדה באירועי האנטישמיות מאז פרוץ המלחמה.

בכנס לקחו חלק שגריר ישראל בצ'כיה אמיר וייסברוד, חברי פרלמנט וסנאטורים צ'כים משורות הקואליציה והאופוזיציה, אנשי רוח, וכן נציגים מ-22 סניפים של השגרירות הנוצרית הבינלאומית שהגיעו לפראג מכל רחבי העולם. שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה, ששהה במסע מדיני בחו"ל, שלח איגרת ברכה לבאי הכנס, ושר החוץ הישראלי גדעון סער בירך את המשתתפים באמצעות הודעת וידאו.

במהלך הדיונים, הדגישו הנוכחים את ההיסטוריה הארוכה של הידידות ושיתוף הפעולה בין העם הצ'כי לעם היהודי, קשר עמוק הנמשך למעלה ממאה שנים. קריאה בולטת שחזרה על עצמה בדברי כלל הדוברים הצ'כים הייתה התקווה כי המהלך המדיני יושלם בקרוב וממשלת צ'כיה תעתיק את שגרירותה לירושלים.

הסנאטור יאן פירק התייחס לאווירה העולמית ואמר בנאומו: "צריך אומץ כדי לשחות נגד הזרם. עלינו לעשות כעת את הדבר הנכון ולהעביר את השגרירות לירושלים".

סגן נשיא השגרירות הנוצרית הבינלאומית לנושאים בינלאומיים, מוימיר קאלוס, שיזם את הכנס, התייחס לנוכחות הבינלאומית המרשימה: "הגיעו לכנס נציגים ממדינות שהנהגתן אינה ידידותית לישראל. אך אנו מאמינים שבזכות תפילותינו למען ישראל והעם היהודי - תהיה לנו המילה האחרונה".

בסיומו של המפגש המרגש, חתמו המחוקקים הצ'כים ונציגי 22 המדינות שנכחו באירוע על הצהרה משותפת. המסמך קורא לממשלת צ'כיה לאשר מחדש את הקשר ההיסטורי והאמיץ עם מדינת ישראל, ולבטא אותו הלכה למעשה באמצעות העברת שגרירות צ'כיה לבירה ירושלים