מחאת לילה בגבול: פעילי ימין דורשים התיישבות בבשן

עשרות פעילים הגיעו לאזור הגבול סמוך לחרמון בדרישה לאשר התיישבות יהודית בחבל הבשן. המפגינים טוענים: “בלי התיישבות, גם אחיזה צבאית לא תחזיק”

עשרות פעילים מתנועת “חלוצי הבשן” הגיעו הלילה (בין שבת לראשון) לאזור גדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה, סמוך לקו שבין הכפרים הדרוזיים מג׳דל שמס וח׳דר, וקיימו במקום מחאה בדרישה מהממשלה לאשר הקמת התיישבות יהודית בחבל הבשן.

במהלך ההפגנה חלק מהפעילים קשרו את עצמם לגדר, במטרה להקשות על כוחות הביטחון לפנות אותם מהמקום.

המחאה מתקיימת על רקע פעילות התנועה לקידום התיישבות באזור שמעבר לקו הגבול הישן, כאשר בתנועה טוענים כי קיימים קשרים ושיח עם גורמים מקרב הדרוזים בסוריה התומכים במהלך.

לדבריהם, חלק מאותם גורמים רואים בהתקרבות לישראל חלופה לשלטון החדש בסוריה.

ב“חלוצי הבשן” טוענים כי תמיכה של מיעוטים מקומיים בהתיישבות יהודית עשויה, לדבריהם, לשמש מענה לטענות בינלאומיות נגד ישראל בנושא ההתיישבות.

בהודעה שמסרו הפעילים מהשטח נכתב: “ביום הגולן, 59 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, הוכחנו שאפשר לשחרר, לכבוש וליישב חבלי מולדת. גם היום, הדרך להחזיר ביטחון היא לקחת מהאויב את הקרקע שעליה הוא נלחם”.

עוד מסרה התנועה כי “בלי התיישבות אזרחית, גם שליטה ביטחונית לא תחזיק לאורך זמן”, וקראה לחברי הקבינט המדיני־ביטחוני לקדם את המהלך בהקדם.

בין היתר פנו הפעילים לשרים יריב לוין, גילה גמליאל, מירי רגב, בצלאל סמוטריץ׳ ואיתמר בן גביר בדרישה “לקבוע עובדות בשטח” ולאשר את ההתיישבות באזור.