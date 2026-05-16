חד"ש מתחדשת: זה האיש שנבחר לראשות המפלגה

ד״ר יוסף ג׳בארין נבחר היום (שבת) לעמוד בראש מפלגת חד״ש, לאחר שגבר בבחירות הפנימיות על ד״ר שוכרי עואודה, סגן יו״ר המפלגה וסגן ראש עיריית נוף הגליל.

ג׳בארין מחליף בתפקיד את איימן עודה, שהודיע לאחרונה על פרישתו מהחיים הפוליטיים.

ג׳בארין, תושב אום אל־פחם ואב לארבעה, כיהן כחבר כנסת מטעם חד״ש והרשימה המשותפת בין השנים 2015 ל־2021.

יוסף ג'בארין צילום: מפלגת חד"ש

במהלך כהונתו עמד בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת והיה מעורב בקידום חקיקה ותקנות בתחומי החינוך והרווחה, בהם גם נושא הפיקוח על מעונות לגיל הרך.

מלבד פעילותו הפוליטית, ג׳בארין מוכר כאיש אקדמיה ומשפטן המתמחה במשפט חוקתי ובזכויות אדם. בעבר לימד באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי.

במקביל לבחירת היו״ר החדש, נערכה בחד״ש גם הצבעה פנימית לקביעת הרשימה לכנסת, בה השתתפו מאות צירים מסניפי המפלגה ברחבי הארץ.

במפלגה הסבירו כי מטרת ההליך היא לגבש הנהגה שתייצג את הציבור הערבי לצד שיתוף פעולה עם כוחות יהודיים המזוהים עם המחנה הדמוקרטי.

מי שנבחר למקום השני ברשימה הוא ג׳עפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל.

לאחר בחירתו קרא פרח לפעול להקמת רשימה משותפת רחבה ככל האפשר לקראת הבחירות, ואמר כי יש לפעול להחלפת ממשלת הימין הנוכחית.

גם חברת הכנסת עאידה תומא־סלימאן הודיעה כי לא תתמודד שוב במסגרת הרשימה, ובכך מצטרפת לפרישתו של עודה מהנהגת המפלגה.

במקום השלישי ברשימה שובץ חבר הכנסת עופר כסיף, בעוד שעל המקומות הבאים מתמודדים מספר פעילים ואנשי ציבור מהמגזר הערבי, בהם ראשי רשויות לשעבר, עורכי דין ואנשי תקשורת.