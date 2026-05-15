בתום מצוד: נהג הרכב שנמלט מהתאונה בה נהרג לוחם צה"ל נעצר

אחרי שבועיים של מצוד נרחב, המשטרה עצרה את נהג הרכב הגנוב שהיה מעורב בתאונת הדרכים הקטלנית בכביש 60 שבה נהרג סמל נתנאל איילה ז"ל - ונמלט מהזירה

שבועיים אחרי תאונת הדרכים הקטלנית בכביש 60 שבה נהרג לוחם צה"ל, סמל נתנאל איילה ז"ל, משטרת ישראל הודיעה היום (שישי) כי נהג הרכב הגנוב שנמלט מזירת התאונה נעצר לפנות בוקר במבצע של לוחמי דובדבן ושוטרי תחנת בנימין במחוז ש״י בחטיבת שומרון. החשוד, תושב לובאן א-שרקיה בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה.

כזכור, התאונה הקטלנית התרחשה ב-3 במאי סמוך לצומת לובאן א-שרקיה, במעורבות אופנוע ורכב פרטי. נתנאל איילה נפגע כשרכב על האופנוע, ונפצע באורח אנוש - כשבהמשך נקבע מותו. מיד לאחר התאונה נמלט נהג הרכב רגלית מהמקום. בבדיקת הרכב עלה כי מדובר ברכב אשר הוכרז כגנוב מספר ימים קודם לכן מאזור תל אביב.

מחקירה ראשונית של בוחני תאונות הדרכים בזירה עלה כי על פי החשד, נהג הרכב הגנוב יצא מהכפר לובן א-שרקיה אל הצומת. רוכב האופנוע הופתע וסטה לנתיב הנגדי, וכתוצאה התנגש חזיתית ברכב הפרטי.

במקביל לחקירת נסיבות התאונה, נפתח מצוד אחר הנהג הנמלט במסגרתו הופעלו יכולות מודיעיניות מגוונות. כאמור, הבוקר הנהג נעצר והועבר לחקירה שעדיין נמשכת.



