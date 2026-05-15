מחירי הדירות בעלייה קלה, האינפלציה ממשיכה לרדת

האינפלציה ממשיכה לרדת, כשמדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2 אחוז בלבד בחודש אפריל 2026. גם מחירי הדירות בעלייה קלה. כל הפרטים

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שישי) עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2 אחוז בחודש אפריל 2026, בהשוואה לחודש מרץ 2026. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2026 לעומת אפריל 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9 אחוז.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שעלו ב-7.8%, תחבורה שעלה ב-4.9%, תרבות ובידור שעלה ב-3.4%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.4% ותחזוקת הדירה שעלה ב-0.5%. מנגד, ירידות מחירים נרשמו בסעיף הבריאות שירד ב-0.1%.

מחירי הדירות בעלייה קלה

בתחום מחירי הדירות מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר – פברואר 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות עלה ב-0.3%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.4%), צפון (0.1%-), חיפה (0.1%), מרכז (0.2%-), תל אביב (1.2%) ודרום (0.0%).

(3) מדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-0.4%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2026 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2025 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.2%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו עליות מחירים במחוזות: ירושלים (4.2%), צפון (1.6%) וחיפה (0.7%). לעומת זאת, ירידות מחירים נרשמו במחוזות: תל-אביב (3.5%) ומרכז (2.9%). במחוז דרום נותרו המחירים ללא שינוי (0.0%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-3.8%.

ברבעון הראשון של שנת 2026 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,332.8 אלפי שקלים, ירידה של 0.8% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון המקביל אשתקד (2,350.9 אלפי שקלים).

שכר דירה לפי קבוצות שוכרים

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 3.6%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה