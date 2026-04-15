מדד מרץ נמוך; מחירי הדירות ממשיכים לרדת

חמישה ימים אחרי שאפינו חלת מפתח, זה עבד. מדד מרץ עלה ב-0.4% בלבד, והאינפליציה השנתית עומדת על 1.9%. מחירי הדיור ממשיכים לרדת.

עוד בשורה כלכלית טובה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.4% בלבד. מדובר על נתון נמוך יחסית. בשנה שעברה על מדד מרץ ב-0.5%.

האינפלציה נבלמת. ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2026 לעומת מרץ 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%.

הזינוק - מחירי הפירות והירקות

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-5.2%, הלבשה שעלה ב-3.0%, דיור שעלה ב-0.5% ותחבורה ותקשורת שעלה ב-0.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ריהוט וציוד לבית ושונות שירדו ב-0.3%, כל אחד.

שכר דירה עלה, מחירי הדירות ירדו

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.2% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.9%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר – פברואר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2025 – ינואר 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.1%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.7%-), צפון (0.9%), חיפה (0.3%), מרכז (0.5%), תל אביב (0.7%-) ודרום (0.2%). מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.3%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר – פברואר 2026 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר – פברואר 2025 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.7%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים (4.0%), צפון (2.2%), חיפה (0.5%) ודרום (0.4%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות: תל-אביב (5.1%) ומרכז (3.1%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-3.9%.