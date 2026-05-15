מחברון לירושלים: מאות רוכבים במסע המחבר בין עיר האבות לבירה

שיירת ענק של מאות רוכבים מכל רחבי הארץ יצאה למסע המסורתי המחבר בין עיר האבות לבירה: "זו לא רק רכיבה, זו הצהרה של שייכות"

השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת, אך רחבת הזינוק בקריה כבר רחשה חיים. את ההזנקה ליציאתם של מעל 800 הרוכבים פתחו יחד ראש המועצה ישראל ברמסון, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, ומפקד חטיבת יהודה, אל"מ שחר ברקאי. נוכחותם של נציגי הממשלה, הרשות המקומית וצה"ל יחד על קו הזינוק, הדגישה את החשיבות האסטרטגית והערכית של המסע הזה, כמסע לאומי ובטחוני.

ראש המועצה, ישראל ברמסון, שנראה נרגש את מול הרוכבים הצובעים את הדרך לירושלים בכחול ולבן, מסר כי "המסע הזה הוא הרבה מעבר לאירוע ספורט. לראות מעל 800 רוכבים גומאים את המרחק בין מערת המכפלה לירושלים, זהו ביטוי מוחשי לקשר הבלתי ניתן לניתוק בין עיר האבות לעיר הבירה. אנחנו צועדים ורוכבים בנתיבי האבות שלנו, מתוך גאווה לאומית וחיבור עמוק לשורשים. קרית ארבע חברון ממשיכה להיות מוקד של עוצמה, אירוח וחיבור לכל עם ישראל".



בין נופי בראשית לאתגר פיזי

המסלול המאתגר כלל טיפוסים וירידות דרך נופי יהודה המרהיבים. הרוכבים חלפו על פני נקודות ציון היסטוריות לאורך כביש 60, כשלאורך כל הדרך ליוו אותם כוחות הביטחון, ההצלה, והפקה לוגיסטית מוקפדת של המועצה.

המשתתפים, שהגיעו מכל קצוות הארץ, העידו על תחושת התעלות. "לראות שיירה של 800 איש נעה כאיש אחד זה מחזה שמרחיב את הלב," שיתף אחד הרוכבים.

הצלחת האירוע התאפשרה הודות לשיתוף פעולה הדוק בין המועצה המקומית, משטרת ישראל, חטיבת יהודה, כוחות ההצלה ושותפים רבים, שעמלו יחד כדי לאפשר את קיום הרכיבה בבטחה ובצורה חלקה. לאורך המסלול הוצבו עמדות רענון ותמיכה טכנית שהבטיחו שכל המשתתפים יגיעו ליעדם בבטחה. המסע הסתיים בטקס חגיגי בנקודת הסיום בכותל המערבי.