סטרוק וקרויזר לבג"ץ: יש מסלול להסכמות, אל תכפו מינויים

השרה סטרוק וח"כ קרויזר הגישו מסמך לבג"ץ המאשים את ח"כ אלהרר ב"חטא לאמת" ובסיכול מכוון של הסכמות שכבר גובשו למינוי שופטים. השניים טוענים כי שיטת המינויים בהסכמה אינה כפייה אלא צורך השעה, ומזהירים כי התערבות בג"ץ בסמכויות השר פוגעת באמון הציבור

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, וחבר הכנסת יצחק קרויזר, הגישו הבוקר (שישי) הודעה משותפת לבג"ץ במענה לדרישה לכפות על שר המשפטים את כינוס הוועדה לבחירת שופטים גם ללא הסכמות.



במסמך המפורט, המגובה בתצהיר, תוקפים השניים את הודעתה של חברת הוועדה, ח"כ קארין אלהרר, ומגדירים אותה ככזו ש"חוטאת לאמת" ומציגה מצג עובדתי שגוי. לטענתם, יש להעמיד את הדברים על דיוקם בנוגע למגעים הפנימיים שגובשו בין חברי הוועדה השונים אשר הביאו לגיבוש רשימת מינויים מוסכמת.

סטרוק וקרויזר מדגישים במסמך כי בניגוד לטענות הנשמעות, שיטת המינויים בהסכמה רחבה לא נכפתה על ידי שר המשפטים, אלא הוצעה במקור על ידי השרה סטרוק עצמה. הצורך בשיטה זו נבע לדבריהם מהרצון לשמור על אחדות לאומית בתקופת מלחמה ומתוך הבנה של הקיטוב החברתי העמוק.





את מי ולמה מעניינת הועדה למינוי דיינים | סיכום פוליטי



בנוסף, השניים מציגים נתונים מן הפרוטוקול המוכיחים כי דרך פעולה זו אינה תקדים חדש, אלא פרקטיקה מקובלת ורבת שנים בוועדה, כולל עיכוב כינוסים עד להשגת הסכמות כפי שבוצע על ידי שרי משפטים בעבר.

חברי הוועדה חושפים בפני בית המשפט כי למרות מאמצים משמעותיים מצד שר המשפטים וחברי הוועדה להגיע לרשימת מינויים מוסכמת שתיתן מענה למחסור בשופטים, ח"כ קארין אלהרר בחרה לחזור בה מהסכמות שכבר גובשו. לטענת סטרוק וקרויזר, צעד זה נעשה במודע והוא שהוביל לסיכול המינויים שהיו כבר בהישג יד.



הם מתארים תהליך שבו הוצעו פתרונות ממשיים למצוקת כוח האדם במערכת המשפט, אך אלו נבלמו בשל שיקולים פוליטיים של חברי האופוזיציה בוועדה.

במסגרת הפנייה, השניים מותחים ביקורת חריפה על התערבות בג"ץ בסמכויות שר המשפטים, וטוענים כי הצו שנטל מהשר את הסמכות לקבוע את מועד כינוס הוועדה כדי לכפות את מינוי השופט יצחק עמית לנשיא העליון, הסב נזק רב לאמון הציבור.



סטרוק וקרויזר מזהירים כי תהיה זו "טעות חמורה" מצד בית המשפט לחזור על צעד דומה גם במקרה הנוכחי. לסיכום, הם קוראים לבג"ץ לאפשר לוועדה לשוב למסלול ההסכמות, שלדבריהם כבר גובש בפועל ויכול להביא למינוי מהיר של שופטים, לחיזוק המערכת ולהשבת האמון הציבורי בה.