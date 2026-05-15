זו תשובת המדינה לבג״ץ בעניין פלדשטיין ואוריך

תגובת המדינה לבג"ץ, שהוגשה בעקבות הבקשה לפרסום פרפרזה של החומר החסוי שהוגש בעתירה, חושפת לראשונה באופן רשמי את היקף המגבלות שהוטלו על יונתן אוריך ואלי פלדשטיין

המדינה הגישה היום (שישי) תגובה לבג"ץ בעקבות בעקבות בקשת התנועה לאיכות השלטון לפרסום פרפרזה של החומר החסוי שהוגש בעתירה נגד יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ואלי פלדשטיין. התגובה חושפת לראשונה באופן רשמי את היקף המגבלות שהוטלו על שני היועצים החשודים בפרשת קטארגייט.

במסגרת הפרפרזה שהותרה לפרסום, אישרה המדינה כי השב"כ, המשמש כ"קצין המוסמך" של משרד רה"מ מתוקף חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, מנחה את ממונה הביטחון במשרד בכל הנוגע לאבטחת מידע, לאבטחה פיזית ולסיווג ביטחוני של בעלי תפקידים. עוד נמסר כי הוצאה הנחיה מתוקפת בנוגע לפעולות אבטחה בעת נוכחות גורמים נעדרי הכשר ביטחוני, וכן ביחס לחשודים ונאשמים בעבירות ביטחוניות.

עיקר החידוש בתגובה נוגע לפלדשטיין ואוריך - כשנאמר כי השב"כ הבהיר לממונה הביטחון במשרד רה"מ כי "נאסרה כניסתם למתחמים מסוימים במשרד, על פי קריטריונים שקבע שב"כ". עם זאת, נקבע במפורש כי "לא חלות מגבלות על אזורים שמחוץ למתחמים אלה".

בכך מאשרת המדינה רשמית את הפרסומים שלפיהם השב"כ בראשות דוד זיני שינה את עמדתו הראשונית, ואפשר לחשודים בעבירות ביטחוניות חמורות לשוב לפעול בלשכת ראש הממשלה, גם אם תוך הגבלות חלקיות.

תגובת המדינה הוגשה במסגרת העתירה הדחופה שהגישה התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ עוד בפברואר 2025, בדרישה להרחיק מיידית את כל הגורמים הנחקרים בפרשת הקשרים הקטאריים מלשכת ראש הממשלה - ובראשם שלושת יועציו הבכירים של נתניהו. בעתירה הדגישה התנועה כי "לא ייתכן שגורמים החשודים בקיום קשרים עסקיים עם מדינה זרה עוינת, המצויים תחת חקירת שב"כ בגין עבירות ביטחוניות חמורות, וחלקם אף נעדרי סיווג ביטחוני בסיסי, ימשיכו לכהן בלשכה המסווגת והרגישה ביותר במדינת ישראל בעת מלחמה".

יש לציין כי מדובר בעמדה הרשמית הראשונה של המדינה המאשרת בכתב, מול בית המשפט, את היקף המגבלות החלקיות שהוטלו על החשודים. עמדה זו עומדת בסתירה לדרישה החד-משמעית של התנועה ולעקרונות יסוד של אבטחת מידע, סיווג ביטחוני וטוהר המידות בשירות הציבורי. הדיון בעתירה קבוע לבג"ץ ב-28 במאי.

"התשובה שהתקבלה היום מאשרת רשמית את החשש החמור שהוצג בעתירה שלנו. חשוב להדגיש - מדובר בחשודים בחלק מהעבירות הביטחוניות החמורות ביותר במערכת: מגע עם סוכן זר, מסירת מידע סודי, שוחד והלבנת הון" אמר עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל אסטרטגיה ומשפט בתנועה לאיכות השלטון. "אסור לאפשר לאנשים החשודים בעבירות מסוג זה לשהות במשרד הרגיש ביותר במדינה, ולו 'באזורים שמחוץ למתחמים מסוימים'".

"הסכנה לביטחון המידע של מדינת ישראל אינה מצטמצמת לחדר זה או אחר - היא נובעת מעצם נוכחותם של החשודים בלב מערכת קבלת ההחלטות בעת מלחמה" סיכם. "נמשיך לעמוד על דרישתנו להרחקתם המלאה עד לסיום ההליכים".