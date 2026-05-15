יונתן אוריך מתפרק: "תודה לקב"ה שזה נגמר"

יועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך, פרסם היום (שישי) תגובה ראשונה ומפורטת להחלטת פרקליטות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה לסגור את תיק החקירה נגדו ונגד יועצים נוספים. התיק, שעסק בחשד להטרדת עד המדינה שלמה פילבר, נסגר היום סופית לאחר שבע שנים וחצי של הליכים משפטיים.

"ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי", פתח אוריך. "כמעט 8 שנים של עינוי דין ורדיפה חסרת בלמים נגמרו הבוקר בטלפון אחד ונייר שקיבלתי בוואטסאפ".

"אף אחד לא יחזיר לי את מה שעברנו"

לצד תחושת ההקלה, אוריך הביע ביקורת קשה על התנהלות מערכת אכיפת החוק לאורך השנים ועל המחיר האישי והמשפחתי ששילם. "אף אחד לא יחזיר לי ולמשפחתי את מה שעברנו. אף אחד לא ייתן דין וחשבון ואף אחד לא יפיק לקחים", כתב בפוסט שפרסם.

אוריך בחר להודות בדבריו לרעייתו טליה, למשפחתו ולעורכי הדין שליוו אותו, עמית חדד ונועה מילשטיין, שלדבריו "נלחמו כמו אריות" לאורך כל הדרך.

"זכות קדושה לסייע לראש הממשלה"

יועצו של נתניהו התייחס גם לקשר המקצועי והאישי עם ראש הממשלה, שנמשך לאורך כל תקופת החקירה: "תודה לראש הממשלה נתניהו, שיש לי את הזכות הקדושה לסייע בידו".

סגירת התיק מסמנת את סיומה של פרשה משפטית סבוכה שהחלה בשנת 2019, עברה דרך דיונים עקרוניים בבית המשפט העליון בנושא זכויות נחקרים וחיפושים בטלפונים ניידים, והסתיימה היום ללא הגשת כתבי אישום. נזכיר כי מוקדם יותר הגיב גם עד המדינה לשעבר שלמה פילבר בציניות להחלטה, כשתהה "מי אשכרה חשב שאני באמת מוטרד".