נערכים לתקיפה? איראן באיום נוסף על ארה"ב

מפקד צבא איראן אמיר חתאמי התייחס לאפשרות של חידוש המלחמה והבהיר לארה"ב: "נגן על איראן עד טיפת הדם האחרונה"

בדרך לתקיפה? על רקע המתיחות והקיפאון במגעים מול ארה"ב, מפקד צבא איראן אמיר חתאמי התייחס היום (שישי) לאפשרות של חידוש הלחימה, כששלח מסר מאיים לארה"ב והתחייב כי הצבא יגן על איראן בכל מחיר.

"הכוחות יגנו על שלמותה הטריטוריאלית, על עצמאותה של איראן ועל משטר הרפובליקה האיסלאמית בכל כוחם" טען חתאמי. "אנחנו מבטיחים לאויב וגם לעם האיראני היקר: נגן על איראן עד טיפת הדם האחרונה. בעזרת האל, נמשיך במשימה הקדושה הזו עד להשגת הניצחון המוחלט".

דבריו של חתאמי מגיעים יום אחרי הביקור של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בסין, שם הוא נפגש עם הנשיא שי ג'ינפינג ודן איתו על נושא הסיוע לאיראן. "נשיא סין הציע לסייע בנושא האיראני - והוא הבטיח שלא יעביר להם ציוד צבאי" אמר טראמפ אמש בראיון לרשת "פוקס ניוז". "זו הצהרה גדולה. אבל במקביל, הוא גם אמר שהם קונים ומפתחים הרבה נשק בעצמם".