לא רק נתניהו: גם הרמטכ"ל ביקר בחשאי באיחוד האמירויות

אחרי הדיווחים על הנסיעות של ראש הממשלה, ראש המוסד וראש השב"כ, כעת דווח גם על ביקור חשאי של הרמטכ"ל אייל זמיר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן

אחרי שדווח על הנסיעות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש המוסד דדי ברנע וראש השב"כ דוד זיני, היום (שישי) דווח כי גם הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בחשאי באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן, כשהוא לווה על ידי בכירים במערכת הביטחון.

לפי הדיווחים, הביקור של זמיר ארך שעות ספורות בלבד, והתקיים בידיעת בודדים בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה, זאת בשל הסיכון הביטחוני הגבוה הכרוך בנסיעה תוך כדי המלחמה למדינה שכנה של איראן. עם זאת, באיחוד האמירויות הכחישו את הפרסומים וטענו כי הדיווחים על הביקורים הללו אינן נכונות.

כזכור, שלשום לשכת ראש הממשלה אישרה כי נתניהו קיים פגישה סודית במהלך המלחמה באיראן עם מנהיג איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד. "בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי', ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם בן זאיד" נמסר. "ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".