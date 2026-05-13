מהלכים חסרי תקדים: נתניהו נפגש בחשאי עם מנהיג האמירויות

ראש הממשלה נתניהו מאשר כי נפגש עם מנהיג איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד, בפגישה נוסדית שנחשפת כעת

ראש הממשלה נתניהו קיים פגישה סודית במהלך המלחמה באיראן, עם מנהיג איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד.

לשכת ראש הממשלה מאשרת לראשונה בעצמה את הדיווח הבינלאומי.

לאחר שורה של מהלכים חסרי תקדים בין איחוד האמירויות וישראל על רקע המלחמה באיראניים, שכללו גם שליחת חיילים וסוללות הגנה אווירית לסיוע לשלטונות האמירתיים, לשכת ראש הממשלה מאשרת לראשונה שהתקיימה פגישה בין נתניהו ובן זאיד.

מעבר לכך שמדובר בפגישה דרמטית, ככל הנראה הראשונה מסוגה בה במהלך מלחמה נפגש ראש הממשלה עם מנהיג מעצמה ערבית, זו היא גם הפגישה הראשונה של נתניהו והשייח׳ מוחמד בן זאיד, כאשר מאז חתימתו על הסכמי אברהם, פרצו הקורונה והמלחמה האזורית, שמנעו פגישות עם המנהיגים הערביים.

על פי דיווחים, ראש הממשלה נתניהו טס בחשאי אל איחוד האמירויות, שם נפגש עם השייח׳ בן זאיד.



מלשכת ראש הממשלה נמסר בנושא: "בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד.

ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".