המשנה לשעבר בביקורת קשה על היועמ"שית: "כבר אין ממש ציפיות"

המשנה ליועמ"ש לשעבר רז נזרי תקף את היועמ"שית וטען כי היא "משתמשת בקלות רבה מדי ובמהירות רבה מדי, בנשק 'המניעה המשפטית'"

המשנה ליועמ"ש לשעבר, עו"ד רז נזרי, הביע היום (שישי) ביקורת קשה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בטור שפרסם בעיתון "ישראל היום".

"היועצת משתמשת בקלות רבה מדי ובמהירות רבה מדי, בנשק 'המניעה המשפטית' - שבמשך עשרות שנים במוסד היועץ היה בגדר 'נשק בלתי קונבנציונאלי', שהשימוש בו היה במשורה ובמקרים נדירים עד כי נער יספרם" כתב.

לדבריו, "אין ספק, לממשלה הנוכחית יש 'מניות בכורה' במצב אליו הגענו במערכת היחסים בין הייעוץ המשפטי ובין הממשלה. זאת הן בשל הזלזול והבוז שחלק משריה משדרים כלפי עצם המושג של ייעוץ משפטי, והן בשל החלטות לא מעטות שלא ניתן להגן עליהן, גם בגישה שמרנית בה אני מאמין; שמרנות אין משמעה הפקרות בה כל שר 'הישר בעיניו יעשה'".

"גם לדידי איפוא, במקרים לא מעטים טוב עשו היועצת ואנשיה שעמדו בפרץ; ואולם, תחושת העמידה בפרץ הביאה לטשטוש גבולות באשר למהות התפקיד של הייעוץ המשפטי לממשלה, ולשימוש נרחב ותדיר במה שאמור להיות מועט ונדיר" הוסיף נזרי.

נזרי גם ציין כי "אני יודע בוודאות כי לביקורת זו שותפים לא מעטים גם מתוך המערכת וגם מקרב יוצאיה, שכמוני רוצים בטובתה. רבים מהם לא משמיעים אותה כי 'שקט, עכשיו מלחמה' - הממשלה נלחמת במערכת המשפט ולכן על כולם 'ליישר קו' ולחזק את הביצורים. רבים ממעשיה של הממשלה בעניין זה ראוי בצדק לבקר בחריפות, וכך עשיתי פעמים רבות".

"למרבה הצער, כבר אין ממש ציפיות, ודומה שהבחירות הקרובות רק יחריפו את הטונים של אלו שחושבים שמשילות משמעה הפקרות ואין שום מעמד וסמכות לייעוץ המשפטי" סיכם. "ניתן רק לקוות שלאחריהן, תקום ממשלה שתכיר בחשיבות ובעצמאות מערכת המשפט, ותוכל בהתאם לקדם רפורמה משפטית - שחיונית בעיני - בצורה מאוזנת, ולא מהפכה מסוכנת".