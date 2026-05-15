שובר שתיקה: רומן גופמן בתגובה ראשונה ליועמ"שית

האלוף רומן גופמן, המועמד לתפקיד ראש המוסד, הגיש היום (שישי) לבית המשפט העליון את תגובתו להודעה החסויה שהגישה היועצת המשפטית לממשלה בעניינו. בתגובה, שהוגשה באמצעות עו"ד אוהד שלם, תוקף גופמן בחריפות את הניסיון לעכב את מינויו ומכנה את הטענות נגדו "ניסיון להטיל דופי חמור בחוסר תום לב".

במרכז התגובה עומדת הכחשה גורפת לטענה כי גופמן ניסה להשפיע על עדותו של קצין אחר (תא"ל ג') במסגרת הליכי הבג"ץ. גופמן מבהיר כי המפגש עם תא"ל ג' נערך כחלק מחפיפה מסודרת במוסד, שאושרה מראש, וכי הנושא כלל לא עלה בשיחתם.

"לא נפגש ביחידות עם תא"ל ג'"

בתגובתו מדגיש גופמן מספר נקודות מפתח הסותרות את טענות היועמ"שית:

שיח מקצועי בלבד: גופמן מבהיר כי לא נפגש ביחידות עם תא"ל ג'. הישיבה שקיימו הייתה "ישיבה מרובת משתתפים יחד עם אנשים נוספים", כחלק מתהליך למידת התפקיד במוסד.

לוחות הזמנים: תהליך החפיפה החל בתיאום עם ראש הממשלה עוד לפני שהתבקש התצהיר בבג"ץ. גופמן מציין כי ביקש במפורש מאנשי המוסד שלא לפנות לתא"ל ג' בנושאים הקשורים להליכים המשפטיים, כדי לשמור על תקינות ההליך.

ביקורת על הייעוץ המשפטי: גופמן טוען כי הפרסומים בתקשורת על "מידע חסוי" הם חלק מניסיון להטיל עליו כתם באופן לא הוגן. "שוב ושוב מתברר כי אין בהם סוד, ואין בהם פגם בטוהר מידותיו של המשיב", נכתב בתגובה.

"התנהלות חסרת תום לב"

עורך דינו של גופמן הגדיל לעשות ומתח ביקורת ישירה על התנהלות מערכת אכיפת החוק בפרשה. בתגובה נכתב כי המערכת פועלת בדרך "חסרת תום לב כלפי אלוף בצה"ל", וכי ההודעה החסויה שהוגשה לבג"ץ היא "גרסה שלא עמדה במבחן המציאות".

לסיכום, מבקש האלוף גופמן מבית המשפט לדחות את העתירות נגד מינויו בהקדם האפשרי, על מנת שיוכל להיכנס לתפקידו כראש המוסד הבא של מדינת ישראל.