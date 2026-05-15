דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

בצל ההסלמה בצפון, דובר צה"ל מפרסם הודעה על מה שצפוי לקרות בשעות הקרובות

צה"ל פתח הבוקר (שישי) בתרגיל מטכ"לי רחב היקף בשם "גופרית ואש". התרגיל, שנפתח במתכונת של בוחן פתע מטעם הרמטכ"ל, נועד לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של כוחות הצבא לאירועים מבצעיים מתפרצים בגזרת הגבול המזרחי.

במרכז התרגיל עומדת פעילותן של אוגדה 80 ואוגדה 96, כאשר המטרה היא לתרגל את כלל הדרגים – מהמטה הכללי ועד לכוחות הלוחמים בשטח. במהלך השעות הקרובות יופעלו מספר תרחישים המדמים אירועי פתע ביטחוניים לאורך הגבול, במטרה לבחון את מהירות התגובה ואופן פעילות הכוחות.

תנועה ערה בים המלח ובערבה

בשל התרגיל, תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב צבאיים וכלי טיס במרחב מלונות ים המלח ולאורך כל ציר הגבול המזרחי. בצה"ל מבהירים כי אין חשש לאירוע ביטחוני אמת וכי התנועה היא חלק מהדימוי המבצעי של התרגיל.

נציגי מבקר צה"ל כבר פרוסים בבסיסים השונים ובוחנים מקרוב את תפקוד הכוחות ואת הטמעת התוכניות המבצעיות.

חלק מגרף האימונים השנתי

בדובר צה"ל מדגישים כי למרות מתכונת הפתע, התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף האימונים המתוכנן של אגף המבצעים לשנת 2026. מדובר בנדבך נוסף בשמירה על כשירות הכוחות בגזרות השונות, תוך מיקוד באתגרים הביטחוניים המתפתחים בגבול המזרחי.

התרגיל צפוי להסתיים בשעות הצהריים המוקדמות, לקראת כניסת השבת.