יונית לוי על הטייטל החדש: "זה היה הדבר הנכון לעשות"

אשת התקשורת ומגישת חדשות 12, יונית לוי, העניקה ראיון נרחב בו התייחסה לטייטל החדש שלה

כ"ח אייר התשפ"ו
יונית לוי צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90

אשת התקשורת ומגישת חדשות 12, יונית לוי, מתייחסת להוצאת ספרה באנגלית ובעברית. מדובר בספר נוער בשם "אל תאכיל את המפלצת" ("Don't Feed the Lion"), שעוסק בשאלת האנטישמיות בעולם והנגשתה.

לוי כתבה את הספר עם חברתה הטובה מגישת CNN ביאנה גולודריגה. בראיון לקשת 12, סיפרה לוי: "אנחנו חברות עשר שנים ואחרי השבעה באוקטובר התחלנו לדבר כמעט כל יום. החלטנו שאנחנו חייבות לעשות משהו, ואני חשבתי שנעשה משהו בטלויזיה אבל ביאנה אמרה 'לא, אנחנו נכתוב ספר'.

לוי אמרה כי ההחלטה לכתוב ספר בנושא אנטישמיות שפונה לנוער, נולדה מתוך הקולות שעלו אצלה בבית מצד ילדיה.





