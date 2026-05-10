מזל טוב: מגישת חדשות 12 יונית לוי בבשורה משמחת

מגישת החדשות יונית לוי פושטת לרגע את החליפה הרשמית ועוברת למדף הספרים. לוי מצטרפת לשורה ארוכה של קולגות למקצוע שהוציאו ספרים בשנים האחרונות, ומשיקה את ספר הילדים הראשון שלה תחת הכותרת המסקרנת: "אל תאכילו את המפלצת".

את הספר כתבה לוי בשיתוף פעולה עם העיתונאית היהודייה-אמריקנית ביאנה גולודריגה (רשת CNN), והוא עוסק בנושא רלוונטי וכואב – התמודדותו של נער עם גילויי אנטישמיות בחו"ל. הספר מנגיש את הנושא המורכב לקהל הצעיר ומנסה לתת כלים להתמודדות עם שנאת יהודים בתפוצות.

ממערכת החדשות אל בית הדפוס

לוי שיתפה את עוקביה ברגע המרגש שבו ביקרה במפעל והחזיקה לראשונה את העותקים המודפסים שיצאו מפס הייצור. המגישה לא הסתירה את התלהבותה מהתוצר הסופי ועדכנה כי לאחר תהליך עבודה ארוך, הספר זמין כעת לרכישה בחנויות הספרים ברחבי הארץ.

ביציאת הספר, מצטרפת לוי לרשימה הולכת וגדלה של אנשי תקשורת בולטים שבחרו לכתוב ספרים, בהם עמית סגל, אבישי בן חיים, ניר דבורי ואחרים. נראה כי לצד הדיווחים היומיומיים מהאולפן, העיתונאים הישראלים מוצאים זמן גם ליצירה ספרותית בעלת ערך מוסף.