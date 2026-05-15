סבב מינויים בצה"ל: אלו הקצינים שיקודמו

בדיון איוש שנערך השבוע בראשות הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הוחלט על שורת מינויים לתפקידים רגישים. אלו הקצינים שיקודמו

בדיון איוש שהתקיים השבוע בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נקבעו זהותם של הקצינים שיאיישו תפקידי מפתח בזרוע היבשה ובמנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת). המינויים אושרו רשמית על ידי שר הביטחון, ישראל כ"ץ.

במרכז סבב המינויים, הוחלט כי תא"ל יוגב בר ששת ימונה לתפקיד קצין האיכות והבטיחות הראשי של צה"ל. מינוי בולט נוסף הוא של אל"ם איתמר מיכאלי, שימונה לראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה.

קידומים במערך המחקר והפיתוח

גם במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) נרשמו מספר מינויים משמעותיים:

אל"ם א' ימונה לראש מחלקת מערכות שכבה עליונה.

סא"ל נ' ימונה לראש מחלקת תוכניות מחקר ופיתוח ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

המינויים מגיעים כחלק ממהלך רחב לחיזוק השדרות הפיקודיות והטכנולוגיות של צה"ל, תוך דגש על תחומי הבטיחות והתכנון המבצעי של זרוע היבשה.