דיווח: מגיש ערוץ 14 בוחן הקמת מפלגה חדשה

פגישה מסקרנת שנערכה במסעדת "לחמנינה" ברמת החייל מעוררת סערה במערכת הפוליטית. הפרשן יעקב ברדוגו, הנחשב למקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נצפה במקום כשהוא משוחח עם צחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר.

על פי דיווח בחדשות 12, במהלך המפגש - שנערך בסמוך למערכת קשת 12 - נשמע ברדוגו מדבר בקול רם על כוונותיו הפוליטיות. עדי שמיעה שנכחו במקום סיפרו כי השניים שוחחו על נושאים שונים, בהם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ושגריר ישראל באו"ם לשעבר גלעד ארדן.

"מומו, תבדוק כמה זה יביא"

במרכז הדיווח עומדת טענתו של ברדוגו בשיחה כי הוא בוחן הקמת מפלגה חדשה בראשותו, אשר להערכתו מסוגלת להביא שבעה מנדטים. בשלב מסוים קיבל ברדוגו שיחת טלפון והעביר את המכשיר לברוורמן, ששוחח עם האדם בצד השני של הקו.

עם סיום השיחה, אמר ברדוגו בקול רם: "טוב מומו, תבדוק כמה זה יביא". מדובר ככל הנראה בשלמה (מומו) פילבר, סוקר ערוץ 14 ועד המדינה לשעבר, שהתבקש לכאורה לבדוק בסקריו את כוחה של המפלגה המדוברת.

ברדוגו: "מכחיש"

בעוד ברוורמן שמר על טון דיבור שקט במהלך המפגש, דבריו של ברדוגו נשמעו בבירור על ידי הסובבים. למרות הפרטים שנחשפו בדיווח, הפרשן יעקב ברדוגו מכחיש את הידיעה מכל וכל.