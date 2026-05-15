מבזקים
סרוגים

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת במדבר תשפ"ו

פרשת בְּמִדְבַּר היא פרשת השבוע הראשונה בספר במדבר. היא מתחילה בראש הספר ומסתיימת בפרק ד', פסוק כ'. זמני כניסת שבת ויציאת שבת

כ"ח אייר התשפ"ו
זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת במדבר תשפ"ו
הדלקת נרות שבת צילום: מנדי הכטמן / פלאש90

פרשת בְּמִדְבַּר היא פרשת השבוע הראשונה בספר במדבר. היא מתחילה בראש הספר (במדבר, א', א') ומסתיימת בפרק ד', פסוק כ'.

בפרשת במדבר יש 159 פסוקים, מה שמציב אותה במקום ה-3 מבין כל 54 פרשות השבוע מבחינת מספר הפסוקים. היא מחולקת ל-30 פרשיות (מיקום 4), מתוכן 23 פרשיות פתוחות ו-7 סתומות, לעומת זאת בפרשה זו אין כלל מצוות.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:54. יציאת השבת: 20:10

תל אביב

כניסת השבת: 19:10. יציאת השבת: 20:15

חיפה

כניסת השבת: 19:05. יציאת השבת: 20:15

באר שבע

כניסת השבת: 19:10. יציאת השבת: 20:11

חברון

כניסת השבת: 19:13. יציאת השבת: 20:10

גוש עציון

כניסת השבת: 19:13. יציאת השבת: 20:10

אריאל

כניסת השבת: 18:59. יציאת השבת: 20:11

אילת

כניסת השבת: 18:55. יציאת השבת: 20:06

צפת

כניסת השבת: 19:05. יציאת השבת: 20:12

כניסת שבת יציאת שבת פרשת במדבר

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה