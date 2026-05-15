גמר אירוויזיון 2026: נועם בתן יעלה הערב - מתי ואיך מצביעים?

נועם בתן יעלה על בימת האירוויזיון בגמר הגדול שישודר הערב בכאן 11. באיזה שעה בדיוק הוא אמור לשיר ואיך אפשר להצביע עבור ישראל? כל הפרטים

נועם בתן יעלה הערב (מוצאי שבת) לשיר על בימת האירוויזיון את "מישל". השידור יחל בשעה 22:00 בערב בכאן 11, ונועם צפוי להיות ממש בהתחלה.

בתן וצוות הרקדניות צפויים לעלות לבמה בסביבות השעה 22:20, כאשר מיקומו בסדר השירים הוא 3. זהו גם המספר שצריך להשתמש בו כאשר מצביעים עבור השיר הישראלי בתום הצגת כל השירים שיופיעו בגמר. ההצבעה תחל רק לקראת חצות.

בתור ישראלים לא תוכלו להצביע עבור השיר הישראלי, אבל אם אתם בחו"ל או אם יש לכם חברים מעבר לים -זה הזמן להזכיר להם להצביע עבורנו.



אם במקרה אהבתם את השיר של פינלנד ובא לכם להצביע, רק נזכיר שהמשלחת הפינית סירבה להתראיין לכלי תקשורת ישראלים בטקס הפתיחה של האירוויזיון.

