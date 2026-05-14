מתנגדים להליך האיחוד: ראשי המועצות ביו"ש הגישו עתירה לבג"ץ

מועצת שער שומרון הגישה עתירה לבג"ץ נגד המדינה בטענה לאפליה חמורה של עובדיה במסגרת איחוד הרשויות עם אלקנה: "לא ניתן להפוך את עובדי שער שומרון לעובדים סוג ב׳"

מועצה מקומית שער שומרון, יחד עם עשרות מעובדי המועצה, הגישו היום (חמישי) עתירה לבג״ץ נגד משרד הפנים, משרד הביטחון, אלוף פיקוד המרכז ומועצה מקומית אלקנה, בעקבות אופן ניהול הליך איחוד הרשויות והפגיעה הקשה בזכויות עובדי שער שומרון.

האיחוד התרחש לאחר חודשים רבים של דיונים, פגישות, מכתבים, הליכי הידברות והתרעות חוזרות מצד המועצה והעובדים סביב התנהלות משרד הפנים בכל הנוגע להסדרת כוח האדם במסגרת איחוד הרשויות בין שער שומרון לאלקנה. במועצה טענו כי הם נענו מצד משרד הפנים בהתעלמות ובהמשך קידום מתווה מפלה ובלתי שוויוני.

"המועצה מדגישה באופן חד משמעי: שער שומרון אינה מתנגדת לעצם האיחוד" נמסר. "להפך, המועצה סבורה כי איחוד הרשויות יכול להוות מהלך נכון, חשוב ובעל פוטנציאל משמעותי לטובת כלל תושבי המרחב, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינה ניהולית והן מבחינת חיזוק השירותים הציבוריים. המאבק אינו נגד האיחוד. המאבק הוא נגד הדרך בה משרד הפנים בחר לנהל אותו".

"מודל בלתי שוויוני וחסר תקדים"

לטענת המועצה והעובדים, "משרד הפנים מוביל מודל מפלה, בלתי שוויוני וחסר תקדים, במסגרתו כלל עובדי אלקנה נותרים בתפקידם באופן אוטומטי, בעוד עובדי שער שומרון נדרשים לעבור הליכי בחינה, קליטה חלקית ואף עומדים בפני פיטורים וסיום העסקה".

בעתירה נטען כי מדובר בהתנהלות בלתי סבירה, בלתי שוויונית, הסותרת את עקרונות המשפט המנהלי ואת הדרך שבה בוצעו איחודי רשויות קודמים בישראל: "מבוקשה הוא שקליטת עובדים לרשות החדשה תהיה על בסיס בחינה עניינית של צורכי הרשות המאוחדת, ולא על בסיס קביעה מפלה לפיה כל עובדי אלקנה נשארים בתפקידם בעוד שעובדי שער שומרון ממתינים לגורלם".

עוד נטען בעתירה כי "לא יעלה על הדעת כי עובדים מסורים, אשר הקימו רשות חדשה מאפס ונתנו שירות לתושבים לאורך שנים, יפוטרו מעבודתם רק לשם החלפתם העתידית בעובדי קבלן ומיקור חוץ".

בעתירה הודגש כי מדובר במקרה חריג ותקדימי. "המועצה המקומית שער שומרון מונה כיום כ-9,500 תושבים ומהווה כשני שלישים מהרשות המאוחדת העתידית, בעוד אלקנה מונה כ-4,500 תושבים בלבד" נאמר. "למרות זאת, המתווה שמקדם משרד הפנים מעניק עדיפות מלאה לעובדי אלקנה, מבלי שנערכה בחינה מקצועית אמיתית של צורכי הרשות המאוחדת ומבלי שנבחנה התאמת העובדים משתי הרשויות באופן שוויוני".

השלטים שמובילים לשער שומרון ואלקנה צילום: יוסי זליגר

"עובדי שער שומרון הם עובדים מקצועיים שנבחרו במכרזים כדין לאחר הקמת המועצה בשנת 2022, במסגרת מהלך מורכב של הקמת רשות חדשה מאפס" נכתב. "במשך שלוש וחצי השנים האחרונות הקימו עובדי המועצה מערכות שלמות, בנו מחלקות, פיתחו שירותים מוניציפליים, הקימו מערכי חינוך, רווחה, ביטחון ותפעול, וכל זאת תוך מתן שירות רציף גם בתקופת המלחמה והחירום".

לטענת המועצה, דווקא העובדים שבנו רשות חדשה, צברו ניסיון ייחודי בהקמת מערכות ובהובלת תהליכים מוניציפליים מורכבים, הם אלו שכעת עלולים למצוא עצמם מחוץ לרשות המאוחדת. בעתירה מצוטטים גם דברי משרד הפנים עצמו, לפיהם "עובדי אלקנה יישארו בתפקידם, והדיון הוא לגבי קליטת עובדים משער שומרון".

העותרים טענו כי "מדובר באפליה ברורה ופסולה, שאינה נשענת על בחינה מקצועית של התאמת העובדים לצורכי הרשות החדשה, אלא על השתייכותם הארגונית בלבד".

בעתירה מבקשת המועצה מבית המשפט להורות למדינה לקבוע מנגנון שוויוני לבחינת כלל העובדים משתי הרשויות, וכן להימנע ממתן עדיפות אוטומטית לעובדי אלקנה. עוד מבקשת המועצה לעצור בשלב זה את המשך הליכי האיחוד ואת קידום התקנות בנושא העובדים, עד להכרעה בעתירה. המועצה הדגישה כי גם צו האלוף שנחתם באפריל 2026 אינו נכנס לתוקף בשלב זה, שכן בהתאם להוראות הצו עצמו, תחולתו מותנית בהתקנת תקנות ייעודיות להסדרת נושא העובדים.

"לא ניתן להפוך את העובדים לסוג ב'"

"לאורך כל השנה האחרונה ניסינו פעם אחר פעם להראות למשרד הפנים שאפשר וצריך לנהל את האיחוד אחרת" אמר מנכ״ל המועצה, עו״ד אבי הרשקוביץ. "אנו מאמינים במהלך האיחוד ורואים בו פוטנציאל גדול לעתיד המרחב כולו, אבל אי אפשר לבצע מהלך כזה תוך פגיעה קשה בעובדים שהקימו את המועצה במו ידיהם".

"הדרך לתוצאה חשובה לא פחות מהתוצאה - עובדי שער שומרון אינם עובדים סוג ב׳. מדובר באנשים מקצועיים, מסורים וערכיים, שבנו כאן רשות מתפקדת מאפס בתוך שנים ספורות, תוך שירות בלתי פוסק לתושבים גם בתקופות המורכבות ביותר" הוסיף. "במקום להעריך את הניסיון והמקצועיות שלהם, משרד הפנים מקדם מתווה מפלה שנותן עדיפות אוטומטית לעובדי אלקנה, ללא בחינה שוויונית אמיתית".

"אנחנו לא נגד האיחוד. אנחנו נגד ניהול לא נכון, לא שוויוני ולא חוקי של האיחוד" סיכם. בכל איחודי הרשויות הקודמים בישראל נקבעו מנגנונים שוויוניים להסדרת העובדים באמצעות וועדת מכרזים. אין שום סיבה שכאן ינהגו אחרת".