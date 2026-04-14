כפי שפורסם בסרוגים: שתי המועצות בשומרון אוחדו

אחרי חודשים של מאבקי עובדים, עתירות לבית הדין ועיכובים, אלוף פיקוד מרכז חתם על הצו ההיסטורי.המועצות שער שומרון ואלקנה יתאחדו. אלקנה תהפוך למועצה אזורית. כל הפרטים על המיזוג הדרמטי

אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, חתם היום (שלישי) על צו המורה על סגירתה הרשמית של המועצה האזורית "שער שומרון" ומיזוגה המלא לתוך מועצת אלקנה.

המהלך, עליו פרסמנו כשהתחיל משנה את הסטטוס של אלקנה ממועצה מקומית למועצה אזורית חדשה ורחבה, שתכלול מעתה גם את מועצה אזורית שער שומרון. האיחוד ייכנס לפועל אחרי הכללת תושבים משער שומרון במועצה, כשליש ממספר החברים.

מועצת שער שומרון מגיעה לסוף דרכה כיישות עצמאית זמן קצר יחסית לאחר שהוקמה בשנת 2022 מאיחוד של שערי תקווה ועץ אפריים. למרות ששער שומרון מנתה כ-10,000 תושבים – פי שניים מאלקנה (המונה כ-5,000 תושבים) – משרד הפנים קבע כי אלקנה תהיה "הרשות הקולטת", וזאת בשל מצבה הכלכלי והתקציבי של שער שומרון כמועצה צעירה.

המהלך לאיחוד נדחף בין היתר על ידי ראש מועצת שער שומרון, אבי רואה, אך שער שומרון ביקשו לעצור את המהלך לאחר שלטענתם הוא נעשה בצורה לא שוויניות. מועצה סמוכה נוספת, אורנית, נמצאת בתהליכי שיקום כלכלי ונותרה בשלב זה מחוץ לאיחוד.

מאבק העובדים והסערה המשפטית

הדרך לחתימתו של אלוף הפיקוד הייתה רצופה במהמורות ובמאבקים פנימיים. כפי שפרסמנו בחודשים האחרונים, תהליך האיחוד לווה במאבק משפטי וארגוני סוער מצד עובדי שער שומרון, שחששו לאיכות החיים ביישובים ולעתידם המקצועי.

הפגנת עובדי שער שומרון מול הדיון | צילום: נחמן שפירא צילום: נחמן שפירא

רק לפני חודשיים נרשמה דרמה כאשר משרד הפנים נאלץ להקפיא את הדיונים בעקבות חוות דעת משפטית שהתריעה מפני מתווה ארגוני שמייצר עדיפות אוטומטית לעובדי אלקנה, בעוד עובדי שער שומרון נדרשו לעמוד לבחינה פרטנית או לעמוד בפני פיטורים.

בחירות ביולי 2027

כעת, עם חתימתו הרשמית של אלוף הפיקוד, המהלך הושלם והאיחוד יהפוך כאמור, אחרי הסדרת התנאים לשיווין. כדי להתמודד עם הבעיות שעולות , תועמד לרשות המאוחדת מעטפת סיוע הכוללת בין היתר כיסוי מלא של הגירעונות והמלוות של מועצת שער שומרון;. מענק בסך של מעל 16 מיליון ש״ח לטובת שיפור תשתיות, וכו...

הבחירות לגוף המשותף יתקיימו ביולי 2027. עד למועד זה ימונו נציגים מקרב תושבי שערי שומרון למועצת הרשות המאוחדת, בשיעור של עד שליש מגודל המועצה, כדי להבטיח ייצוג הולם בתקופת המעבר.

השלטים שמובילים לשער שומרון ואלקנה צילום: יוסי זליגר

מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן: "חתימת הצו מאפשרת את קידום איחוד הרשויות אלקנה ושערי שומרון. משרד הפנים גיבש מתווה מקצועי הכולל מעטפת תקציבית רחבה, במטרה להבטיח יישום סדור של האיחוד, שמירה על רציפות תפקודית ובניית רשות יציבה שתעניק שירות מיטבי לתושבים, וימשיך ללוות את יישום האיחוד לטובת הצלחתו. אני מבקש להודות לאלוף פיקוד המרכז על חתימתו על הצו ועל שיתוף הפעולה בקידום המהלך:".