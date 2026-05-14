בית המשפט נזף בשב"כ: "חוזר על עצמו פעם אחר פעם"

בית המשפט תקף את השב"כ על השימוש במניעת מפגש עם עורך דין נגד מתיישבים שנעצרו ביו"ש. במשטרה ובשב"כ ביקשו למנוע את פרסום ההחלטה, אך בקשתם נדחתה

ביקורת קשה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה, עודד מורנו, תוקף בחריפות את השב"כ על השימוש בכלי של מניעת מפגש נגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. זאת במסגרת דיון של שני המתיישבים אשר נעצרו סמוך לישוב אש קודש בבנימין.

במשטרה ובשב"כ ביקשו למנוע את פרסום דבריו הקשים של השופט ולעכב את פרסום ההחלטה, אולם השופט דחה את בקשתם.

"זכותו של עצור להיפגש עם עורך דינו היא זכות יסוד מרכזית בשיטת המשפט הישראלית המעוגנת בסעיף 43 א לחוק סדר הדין הפלילי. מדובר בזכות שיש בה ולו במעט על מנת לאזן את פערי הכוחות המובנים בין עצור לבין החוקרים והפסיקה אף רואה בה כזכות חוקתית" כתב השופט.

עוד הוסיף כי "ראוי כי השימוש בכלי של מניעת מפגש עם עו"ד, שהוא כלי חקירתי קיצוני, דרקוני, יעשה בו שימוש במשורה. דברים אלה נאמרים גם בשים לב לכך שבית המשפט אשר מעת לעת דן בתיקים כגון דא, נתקל בהתנהלות זו של היחידה החוקרת ככלי חקירתי שחוזר על עצמו פעם אחר פעם בתיקים אשר נחקרים בנוגע לעבירות ממניע גזעני".

לדבריו, "ייתכן שאכן קיימים מקרים שמצדיקים שימוש בכלי קיצוני שכזה, ועדיין התחושה היא קשה כשהדבר חוזר על עצמו פעם אחר פעם ומוביל באופן מובנה לפגיעה בזכויותיו החוקתיות של כל אזרח שנמצא הנמצא בסיטואציה הקשה של מעצר בטרם הגשת כתב אישום".

כזכור, המתיישבים נעצרו בסמוך ליישוב אש קודש עם מעצרם הוצא כנגדם צו איסור מפגש עם עו"ד והם נלקחו לחקירה במתקני השב"כ. על פרטי החקירה הוציאה המשטרה צו איסור פרסום. שני המתיישבים הוחזקו במעצר במשך 12 ימים, מתוכם תשעה ימים ללא מפגש עם עורך דין.

בסמוך למעצרם פשטו כוחות שב"כ ומשטרה עם נשקים שלופים על היישוב אש קודש, פרצו לבתי משפחות ולגן השעשועים ביישוב. במזכירות היישוב תקפו את התנהלות השב"כ והוציאו הודעה חריפה כנגד התנהלות הכוחות.

עו"ד עדי קידר, המייצג את המתיישבים מטעם ארגון חוננו, מסר כי "החלטת השחרור של השופט מורנו תשמש נקודת ציון לשנים רבות במאבק שלנו נגד תופעת מניעת המפגש. צריך רק לקרוא את דבריו ולהפנימם. אנו מקווים מאוד שהדברים יחלחלו והביקורת הזאת תוביל לשינוי משמעותי".

עו"ד נתי רום הוסיף: "חשוב מאוד שהציבור ייחשף לדברים של השופט. פעמים רבות הדיונים האלה חסויים ולכן הם לא נחשפים לציבור. המשטרה ניסתה לעכב ביצוע ולמנוע את פרסום הדברים, אנו שמחים שבית המשפט אמר את הדברים ושהדברים יובאו לציבור. החלטה זו מצטרפת להחלטות שחרור נוספות באותה פרשייה המלמדות שההר שיצרה החטיבה היהודית בשב"כ שוב מוליד עכבר".